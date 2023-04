Projeto Nesse Céu Tem Sol encerra etapa com apresentações culturais no fim de semana

A arte revelando talentos e transformando vidas. Esta pode ser a definição para o resultado do projeto “Nesse Céu tem Sol” realizado no Centro de Artes e Esportes Unificados (Céu das Artes), do bairro Jardim dos Pequis. Uma parceria entre a Iveco | CNH Industrial e a Prefeitura de Sete Lagoas que levou aulas gratuitas despertando a vocação cultural dos envolvidos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O projeto ofereceu aulas gratuitas de flauta doce, violão, contação de histórias/teatro, coral e hip-hop para cerca de 100 pessoas entre sete e 60 anos de idade. A ação teve como objetivo fomentar a criação de grupos culturais e, principalmente, dar oportunidade a quem sempre sonhou em ter a arte como parte de sua vida. “Um projeto que veio para modificar os ares do Jardim dos Pequis, um lugar promissor com muita gente talentosa. Professores e profissionais muito especiais garantem este sucesso. Um agradecimento especial à Iveco e à Prefeitura por acreditarem no potencial desta iniciativa”, comentou Alan Keller, gestor do projeto.

O projeto contou com a participação dos professores-artistas Ailton de Castro (violão), Paulinho do Boi (teatro), Lucas Marotta (Flauta Doce), Lorenzo de Paula (Hip Hop) e Cleber Castro (Canto e Coral), que tiveram a oportunidade de desenvolver suas oficinas com toda a estrutura necessária. Muito mais do que ensinar técnicas, a iniciativa provoca sensação de pertencimento, reforça a identidade e estimula a união da comunidade. “Percebo que, além do prazer de tocar o instrumento, propiciamos a formação de um grupo coeso atento não só para as questões musicais, mas também as da comunidade”, comentou Ailton de Castro.



Quem participou das oficinas foi inserido no mundo das artes e revela o desejo de continuar o aprendizado. Uma comprovação de que esta união entre referências da cultura local, comunidade, iniciativa privada e poder público deu muito certo. “Antes não sabia nem pegar no violão. Agora realizo um sonho ao aprender acordes e começar a tocar. Estou muito feliz e agradeço a todos os envolvidos neste projeto”, disse a aluna Maria do Rosário de Souza Santos.

Nesse CEU tem Sol foi realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. A festa de encerramento será realizada nos dias 29 e 30 de abril, sábado e domingo, e contará com apresentações dos alunos e a participação de convidados especiais: o grupo de contadores de história Boi da Manta, com o espetáculo "Alegria e Felicidade" e o grupo Ser...Tão Brasil. Sábado, 29 de abril, a festa começa às 15 horas, no CEU das Artes, no Jardim dos Pequis, e no domingo, 30 de abril, às 10 horas, na Lagoa Boa Vista, no Parque Náutico do Boa Vista, ambos com entrada franca.

Com Prefeitura de Sete Lagoas