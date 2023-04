Festa do Trabalhador 2023 com show de Eduardo Costa já trocou 90% dos ingressos por alimentos

A Festa do Trabalhador 2023, a ser realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas no próximo dia 1º de maio, segunda-feira de feriado, no Parque Náutico do Boa Vista, já pode ser considerada um sucesso antes mesmo de sua realização. Até o momento, mais de 90% da carga de ingressos já foi distribuída, o que vem garantindo uma grande arrecadação de alimentos entre pacotes de arroz, feijão e macarrão e litros de leite e óleo. No palco, apresentação do Grupo de Dança Primeiro Ato (17h), shows de Carine & Juliano (17h30), David Henrique (19h) e Eduardo Costa (21h).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Quem ainda não garantiu sua participação na festa deve se apressar, uma vez que restam poucos ingressos. Para isso, o interessado deve trocar alimentos pelos ingressos (3kg de arroz, feijão ou macarrão ou 3 litros de óleo ou leite, preferencialmente alternados para facilitar a montagem das cestas distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade), nesta quinta-feira, 27 e sexta, 28, de 09h às 17h, na Casa da Cultura ou no CAT-JK. Caso ainda haja ingressos sobrando, o CAT-JK também funcionará como ponto de trocas no sábado, 29, de 09h às 14h. Não ha haverá troca de ingressos no dia do evento.

Confira abaixo a programação completa e compartilhe com amigos e familiares para curtir este dia de festa.

Museu do Ferroviário

08h - Missa Dos Trabalhadores

Parque Náutico da Boa Vista

17h: Grupo de Dança Primeiro Ato

17h30: Show da dupla Carine & Juliano

19h: Show de David Henrique

21h: Show de Eduardo Costa

Eduardo Costa

Com uma carreira de sucesso que já dura mais de duas décadas, Eduardo Costa é um dos maiores nomes do cenário musical sertanejo brasileiro. Com suas canções românticas e cheias de sentimento, ele conquistou uma legião de admiradores em todo o país, que acompanham suas apresentações com entusiasmo e emoção. O público pode esperar grandes hits como “Sapequinha”, “Me apaixonei”, “Amor de Violeiro”, entre outros. No último dia 23 de abril, Eduardo Costa fez uma emocionante participação especial no show "Buteco", de Gusttavo Lima, no Mineirão, sendo considerado por muitos como a melhor apresentação da noite. Show imperdível!

SERVIÇO:

Festa do Trabalhador de Sete Lagoas 2023

1º de maio, a partir das 17h

Parque Náutico do Boa Vista

Entrada franca mediante troca antecipada de 3kg de alimento não-perecível (arroz, feijão ou macarrão) ou 3 litros de óleo ou leite, preferencialmente de maneira variada para facilitar a montagem das cestas distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Pontos de troca: nesta quinta-feira, 27 e sexta, 28, de 09h às 17h, na Casa da Cultura ou no CAT-JK, e no sábado, 29, no CAT-JK, de 09h às 14h (caso ainda haja ingressos disponíveis). Não haverá troca de alimentos por ingressos no dia do evento. Esta realização da Prefeitura de Sete Lagoas tem o apoio do Sicoob Credisete e da Cooperlider.

Com Prefeitura de Sete Lagoas