Prefeitura realiza Fórum e II Semana da Enfermagem em homenagem ao Dia do Enfermeiro

Mais do que acompanhar pacientes, conferindo dosagens de medicamentos. A função de enfermeiro foi mais reconhecida e valorizada durante a pandemia da Covid-19, mas a missão a qual esses profissionais juram defender vai bem mais além. Prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios, postos de saúde e em domicílio, realizar consultas e procedimentos de maior complexidade prescrevendo ações, implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade entre outros, fazem parte do escopo da profissão.

Assim, a Prefeitura de Sete Lagoas celebra o Dia do Enfermeiro com o Fórum de Enfermagem de Sete Lagoas e Região - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - realizado durante a II Semana da Enfermagem, nos dias 13, 18 e 20 de maio de 2023. No dia 13, sábado, tem gincana com a participação dos alunos dos cursos de Enfermagem de Sete Lagoas no Parque Náutico Lagoa Boa Vista, de 08h às 12h. Já no dia 18, quinta, é a vez do Fórum de Enfermagem com homenagens aos enfermeiros, técnicos e auxiliares indicados pelas instituições, no auditório do Unifemm, de 18h às 23h. Encerrando a semana, no dia 20, sábado, tem a Festa da Enfermagem, na Ilha do Milito, aberta ao público, a partir das 21h.

"A profissão tem sua origem milenar e data da época em que ser enfermeiro era uma referência a quem cuidava, protegia e nutria pessoas convalescentes, idosos e deficientes. Durante séculos, a enfermagem vem formando profissionais em todo o mundo, comprometidos com a saúde e o bem-estar do ser humano. Nada mais justo do que fazermos essa justa homenagem a quem dá sua vida para salvar vidas", avalia Alber Alípio, secretário adjunto de Saúde de Sete Lagoas.

O Dia do Enfermeiro é comemorado mundialmente no dia 12 de maio em homenagem a Florence Nightingale, um marco da enfermagem moderna no mundo e que nasceu na mesma data em 1820. No Brasil, além do Dia do Enfermeiro, entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem, data instituída em meados dos anos 40, em homenagem a dois grandes personagens da Enfermagem no mundo: Florence Nigthingale e Ana Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares.

SERVIÇO

Fórum de Enfermagem de Sete Lagoas e Região - II Semana da Enfermagem 13, 18 e 20 de maio de 2023.

13/05 - 08h às 12h: Gincana com a participação dos alunos dos cursos de Enfermagem de Sete Lagoas. Local: Parque Nautico Lagoa Boa Vista.

18/05 - 18h às 23h: Fórum e homenagens aos enfermeiros, técnicos e auxiliares indicados pelas instituições. Local: UNIFEMM.

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/uzi35RyMsfDG5Yg97

20/05 - 21h: Festa da Enfermagem aberta ao público.

Local: Ilha do Milito.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom