Previsão do tempo em Sete Lagoas: Sol com chuvas intensas à noite

Sete Lagoas terá um dia de Sol com chuvas rápidas, mas a noite trará pancadas de chuva e trovoadas intensas. O acumulado de chuva previsto é de 15mm e a umidade relativa do ar estará elevada em 83%. A temperatura mínima será de 17° e a máxima de 28°. É importante estar atento às condições climáticas para evitar transtornos.

Foto: SeteLagoas.com.br/Djhessica Monteiro

Para hoje em Sete Lagoas, teremos períodos de Sol com algumas nuvens pela manhã e tarde, com possibilidade de chuva rápida em alguns momentos. No entanto, a noite trará pancadas de chuva e trovoadas intensas, padrão que seguirá durante a madrugada.

De acordo com o gráfico hora a hora, espera-se um acumulado de chuva de 15mm, com a umidade relativa do ar elevada em 83%. Além disso, o vento soprará na direção ESE a uma velocidade de 8km/h.

É importante estar atento às condições climáticas para se preparar adequadamente e evitar possíveis transtornos durante o dia. A temperatura mínima será de 17° e a máxima de 28°, e a umidade relativa do ar ficará entre 47% e 94%.

Da redação com Clima tempo