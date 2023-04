Passando a Limpo: o trabalho da Guarda Civil Municipal com Comandante Sérgio Andrade

O Programa Passando a Limpo, realizado em parceria da Rádio Eldorado com o SeteLagoas.com.br, recebeu nesta sexta-feira (28) o Comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas Sérgio Andrade para falar sobre as ações da GCM na cidade. Na pauta a segurança nas escolas, no trânsito e as festividades do próximo dia 1º de maio com grande expectativa pelo show de Eduardo Costa, Carine e Juliano e David Henrique, além da apresentação do Grupo de Dança Primeiro Ato.

Álvaro Vilaça, Comandante Sérgio Andrade e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

A GCM tem como principais funções zelar pela segurança patrimonial pública e privada, além de fazer ações em vários eventos da cidade. Um exemplo de trabalho bem feito da Guarda Municipal apresentado no programa de hoje foi aquele desenvolvido na 30ª Copa Eldorado ocorrida ano passado. A competição tradicionalmente ocorre em vários campos de futebol espalhados pela cidade e tem grande apelo popular, o que demanda efetivo organizado para fazer a segurança do evento.

O tema mais recente no qual a Guarda tem atuado é o da segurança nas escolas. A atuação tem sido feita em conjunto com a Polícia Militar, setor de Tecnologia e Informação da Prefeitura de Sete Lagoas e Secretaria de Educação. Desde 14 de abril a GCM tem feito a Operação Anjo da Guarda na rede de ensino do município. Além da presença física dos Guardas Civis Municipais, já está sendo realizado o vídeomonitoramento escolar desde agosto do ano passado, funcionando 24 horas por dia.

O Comandante garantiu que o próximo grande evento na cidade, a Festa do Trabalhador do dia 1º de maio, terá segurança reforçada. No palco, apresentação do Grupo de Dança Primeiro Ato (17h), shows de Carine & Juliano (17h30), David Henrique (19h) e Eduardo Costa (21h). As forças de segurança esperam público na casa de 40 mil pessoas.

Outro ponto de especial atenção foi debatido no programa: a disseminação de fake news nas redes socias. Grande parte das notícias falsas acaba levando não só desinformação à população, mas também pode comprometer o trabalho das forças de segurança gerando "trotes" ao efetivo.

Reveja o programa na íntegra: