Restam 500 para a Festa do Trabalhador em Sete Lagoas; trocas acontecerão neste sábado

Poucos ingressos sobraram para a grande Festa do Trabalhador promovido pela Prefeitura de Sete Lagoas na segunda-feira (1º): apenas 500, que estarão disponíveis para troca neste sábado (29) a partir das 8h.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

O ingresso pode ser adquirido por 3kg de arroz, feijão ou macarrão; ou três litros de óleo ou leite. Atenção: o ponto de troca neste sábado é o CAT, na orla da Lagoa Paulino, das 8h às 13h. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, mais de 95% da carga de ingressos foi distribuída e não haverá troca no local do evento.

Festa

A Festa do Trabalhador, organizada pelo executivo local, terá como palco o Parque Náutico da Boa Vista. A programação começa às 17h, com o grupo de dança Primeiro Ato; na sequência vêm a dupla sertaneja Carine & Juliano; depois, David Henrique e, o encerramento com Eduardo Costa, previsto para às 21h.

Além dos shows, o Museu do Ferroviário recebe a tradicional Missa do Trabalhador, às 8h.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas