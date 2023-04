Vencimento do IPTU 2023 em Sete Lagoas é alterado para o dia 10 de maio

Foi divulgado no Diário Oficial do Município de Sete Lagoas a prorrogação do vencimento do IPTU de 2023 para o dia 10 de maio - a data limite para pagamento era até esta sexta (28). O desconto de 5% para o pagamento em parcela única também está mantido.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A prorrogação foi divulgada nesta sexta-feira (28). De acordo com a Prefeitura Municipal, a alteração da data visa beneficiar os contribuintes que recebem no início do mês: “Este é o quarto ano consecutivo que tomados esta mesma decisão que já ajudou muitas pessoas e entendemos que, mais uma vez, é momento de compreensão. A medida é uma maneira de contribuir com o planejamento financeiro dos contribuintes, principalmente aqueles que recebem no 5º dia útil do mês”, comentou o prefeito Duílio de Castro (Patriota).

Além do vencimento da parcela única, a primeira parcela do IPTU teve sua data alterada para o dia 10 de maio. O executivo municipal ressalta que não há necessidade de atualização das guias de parcelamento para pagamento via código de barras; atenção: o código de PIX não será atualizado, nisso, ficando inviável o pagamento no vencimento alterado.

Taxa do lixo permanece inalterado

O pagamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) continua com data de vencimento para o dia 14 de julho. Neste caso, também há a opção de parcelamento em duas vezes e o contribuinte deve fazer o pedido junto à Central do Contribuinte (Cecon - rua Coronel Altino França, 312, Centro) até o dia do vencimento.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas