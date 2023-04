Previsão do tempo em Sete Lagoas: feriado com alta probabilidade de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou a previsão do tempo para Sete Lagoas, indicando um fim de semana e feriado prolongado com muitas nuvens e chuva. De acordo com o Instituto, é esperado 90% de chance de chuva no sábado (29) e 80% no domingo (30), com temperaturas variando entre 16°C e 27°C. Além disso, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas para a segunda-feira (1º), com 80% de chance de chuva ao longo do dia.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

O tempo em Sete Lagoas, para este fim de semana e feriado indica a presença de muitas nuvens e chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No sábado (29), a temperatura mínima será de 18°C e a máxima de 26°C, com previsão de 90% de chuva ao longo do dia e à noite. Já no domingo (30), a temperatura mínima será de 16°C e a máxima de 25°C, com previsão de 80% de chuva ao longo do dia e à noite.

Além disso, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas para a segunda-feira (1º), com temperatura mínima de 16°C e máxima de 27°C, e 80% de chance de chuva ao longo do dia.

A umidade relativa do ar terá variação entre 60% e 96%, enquanto o vento terá velocidade média de 17km/h, com direção predominante do leste-nordeste (ENE) no sábado e domingo, e de 12km/h no feriado.

Da redação com INMET