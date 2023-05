Começa nesta terça a campanha Maio Amarelo 2023: 'No trânsito, escolha a vida'

Começa oficialmente nesta terça-feira (2) em todo o país a campanha Maio Amarelo, de conscientização a evitar acidentes de trânsito. Neste ano, a Polícia Militar de Minas Gerais traz como tema “No trânsito, escolha vida”.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Surgido no ano de 2014, o movimento é uma parceria entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, órgãos públicos, empresas privadas e sociedade civil. O mês se tornou referência mundial para as ações que objetivam reduzir o número de vítimas no trânsito quando, em maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito.

O amarelo foi escolhido porque a cor simboliza atenção e também a sinalização de advertência no trânsito. O Maio Amarelo também objetiva chamar a atenção de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas sobre os impactos sociais, emocionais e econômicos dos acidentes de trânsito, para assim mudar atitudes.

Homens, em sua maioria, as maiores vítimas

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), os homens representam 79% dos internados por acidentes de trânsito, além de serem os que mais morrem: 81% das vítimas, de acordo com dados históricos de 2013 a 2022.

As motocicletas são os principais veículos que se acidentam na pista: após, pedestres e ciclitas. Como nos dados, a maioria das vítimas sob duas rodas são homens, com faixa etária de 20 a 29 anos de idade.

Cuidados básicos salvam vidas

De acordo com as forças de segurança, o respeito a legislação e cuidados básicos no trânsito garantem que acidentes aconteçam: “Normas básicas do nosso Código de Trânsito garantem a segurança de todos. Não ultrapasse em faixa dupla contínua amarela, não beba e depois dirija, não ultrapasse onde existem veículos transitando em sentido oposto, use cinto de segurança e, principalmente, seja educado e cortês ao dirigir”, aconselha o Tenente Denis Martins, do 25º Batalhão de Polícia Militar de Sete Lagoas.

Da redação com Agência Minas