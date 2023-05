Festa do Trabalhador 2023 foi sucesso de público com show gratuito de Eduardo Costa

A Festa do Trabalhador de 2023 foi um sucesso de público em Sete Lagoas, com destaque para o show gratuito do cantor sertanejo Eduardo Costa. Realizada no Parque Náutico do Boa Vista, a festa contou com apresentações do grupo de dança Primeiro Ato, da dupla Carine & Juliano e de David Henrique. Além da comemoração, a festa teve um importante cunho social, com a arrecadação de quase 30 toneladas de alimentos não perecíveis, leite e óleo, que serão doados a famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades assistenciais da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Shows levaram uma multidão ao Parque Náutico da Boa Vista - Foto: Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Um dia para agradecer e comemorar. Na manhã desse 1º de maio, dia do trabalho, a tradicional missa do trabalhador, realizada no Museu do Ferroviário, reuniu ferroviários aposentados e devotos de São José, além do prefeito Duílio de Castro e do vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade. "Quero desejar a todos os sete-lagoanos a graça, a paz e o bem, pedindo que, pela interseção de São José, Deus possa abençoar a todos para que, com o nosso trabalho, possamos transformar nossa cidade e o mundo em um lugar melhor", pediu o Padre Hélio, da Paróquia de Santana, responsável pela condução da cerimônia.

Depois de agradecer pelo trabalho que leva comida na mesa, à noite, foi momento de comemorar. A Prefeitura realizou, com grande sucesso, a Festa do Trabalhador, com shows gratuitos do grupo de dança Primeiro Ato, da dupla Carine & Juliano, de David Henrique e do cantor sertanejo Eduardo Costa. A festa lotou o Parque Náutico do Boa Vista.

"Pra gente é um prazer muito grande fazer a maior festa do trabalhador que já tivemos, recebendo essa figura ilustre que Sete Lagoas ama. Feliz dia do trabalho a todos os trabalhadores", disse o prefeito Duílio de Castro, ao lado do cantor Eduardo Costa, que agradeceu. "Também amo Sete Lagoas. É uma festa maravilhosa. Obrigado pelo carinho e parabéns ao prefeito e toda a equipe da Prefeitura. Muito obrigado pela oportunidade", respondeu o cantor.

A Festa do Trabalhador também foi uma oportunidade de ajudar centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades assistenciais da cidade. Os quase 10 mil ingressos foram trocados por 28.277 quilos de alimentos não perecíveis, leite e óleo. A Secretaria Municipal de Assistência Social fará a distribuição das cestas básicas nos próximos dias.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom