Ginásio Coberto e Terminal Urbano recebem Feiras de Artesanato Especiais de Dia das Mães

Sete Lagoas, está se preparando para receber duas importantes feiras de artesanato em edições especiais de Dia das Mães, com o apoio da Prefeitura local. As feiras são ótimas oportunidades para presentear as mães com produtos locais, para todos os gostos e bolsos, e são consideradas a segunda maior data em recorde de público para os expositores, perdendo apenas para o Natal. O Terminal Urbano e o Ginásio Dr. Márcio Paulino serão os locais de realização das feiras, que acontecerão nos dias 10, 11, 12 e 13 de maio, com entrada franca.

Feira no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino fez grande sucesso em outras edições - Foto: Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (Smeec) - mais uma vez apoia duas importantes feiras de artesanato em edições especiais de Dia das Mães, ótimas oportunidades para demonstrar o amor de filho ou de filha com um presente local, para todos os gostos e bolsos. A data representa a segunda maior em recorde de público para os expositores, perdendo apenas para o Natal.

O Terminal Urbano recebe cerca de 20 feirantes com artesanatos em geral, bordados, pinturas, crochê, sapatos, enfeites, artigos de decoração, plantas, entre outros produtos de muito bom gosto, dias 10, 11 e 12 de maio, de quarta a sexta, entre 08h e 18h30. Já a feira de artesanato Amor de Mãe, no Ginásio Dr. Márcio Paulino, mantida pelo grupo Artesãos 7 Lagoas e Região, expõe dias 12 e 13 de maio (na sexta de 17h às 22h e no sábado de 10h às 22h) produtos em crochê, macramé, terços, pingentes, MDF em geral, chinelos bordados, pano de prato, porta bolo, santos em resina, blusas bordadas, toalhas de mesa, mandalas, feltro, bonecas de pano, orquídeas, suculentas, entre outras peças de decoração, higiene e vestuário.

A Prefeitura de Sete Lagoas mais uma vez dá o apoio necessário para a realização das feiras, em locais com melhor estrutura de cobertura, banheiros, estacionamento e espaço. "O ginásio foi reformado recentemente e está cumprindo muito bem o seu papel. As atividades esportivas são contínuas e agora ele recebe mais uma edição da feira. O local é central, de fácil acesso e ainda existe o fator positivo para a frequência, que é a tradicional feirinha do fim de semana realizada na alameda ao lado", avalia o secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

Já de acordo com Carla Godoy, servidora da Cultura responsável pela organização da feira do Terminal Urbano, o novo local da feira, que antes ocorria em frente ao Casarão Nhô Quin Drummond, foi bastante elogiado pelos feirantes e pelo público. "A feira passou a ser visitada por mais pessoas e o fluxo de gente é maior no Terminal. Superamos todas as expectativas dos artesãos. As vendas aumentaram e a divulgação dos produtos também foi muito importante para que as vendas continuassem mesmo após a feira. A Prefeitura dá oportunidade para muitas famílias que necessitam dessa feira para expor e vender seus produtos", comenta.

SERVIÇO

Feiras de Artesanato Especial Dia das Mães

Terminal Urbano: dias 10, 11 e 12 de maio, de quarta a sexta, entre 08h e 18h30.

Ginásio Dr. Márcio Paulino: dias 12 e 13 de maio, na sexta de 17h às 22h e no sábado de 10h às 22h.

Entrada franca.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom