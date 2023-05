Região do bairro São Geraldo recebe Castramóvel no mês de maio

A região do bairro São Geraldo recebe, nas terças e quarta-feiras do mês de maio, o projeto Castramóvel do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) da Prefeitura de Sete Lagoas. O centro cirúrgico móvel está instalado em frente à Paróquia São Geraldo, na Rua Ricarti Normand, 261.

Foto ilustrativa / ONG Ajuda

Entre os dias 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31, serão entregues 30 senhas a famílias de baixa renda para que seus cães e gatos possam ser castrados: "Os animais são triados e uma rápida avaliação clínica é realizada, incluindo o teste de leishmaniose. Em seguida, são sedados e então ocorre a castração, que tem a duração de aproximadamente 15 minutos", afirma a coordenadora do CCZ Patrícia Silveira.

De acordo com o centro, o São Geraldo é um bairro com alta incidência de esporotricose, uma doença que afeta gatos e pode contaminar seres humanos. Ela é causada por um fungo e abre feridas no animal, principalmente em olhos e boca.

A castração

Cadelas ou gatas deve sair do local com uma roupa cirúrgica vestida sobre o curativo para preservar os pontos logo após a cirurgia. Caso o tutor não tenha, pode levar uma blusa de malha que a equipe do CCZ confecciona na hora. Já o macho deve sair com o colar elizabetano, que o tutor deve levar de casa. A retirada dos pontos cirúrgicos é feita após 15 dias, no próprio Castramóvel.

A operação não é realizada em cadelas com mais de 30kg, muito obesas ou que estejam no cio, além de gestantes.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas