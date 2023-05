Quatro escolas estaduais de Sete Lagoas foram selecionadas no Programa ICEB de pesquisa

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) divulgou nesta quarta-feira (3) o resultado final da seleção de projetos de pesquisa do Programa de Iniciação Científica na Educação Básica (ICEB), contemplando quatro escolas de Sete Lagoas: E.E. Dep. Renato Azeredo, E.E. Edite Furst, E.E. Modestino Andrade Sobrinho e E.E. Prof. Rousset. Ao todo, foram selecionados 400 projetos entre os 814 inscritos, abrangendo as quatro áreas do conhecimento. O programa impactará cerca de 4.800 estudantes do ensino fundamental e médio, e os professores orientadores dos Núcleos de Pesquisa participarão de reuniões para alinhar as ações.

Foto: Epamig / Divulgação

Nesta quarta-feira (3), a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) divulgou o resultado final da seleção de projetos de pesquisa do Programa de Iniciação Científica na Educação Básica (ICEB), conforme o edital SEE N° 04/2023, após análise de recursos. Entre os 814 inscritos, 400 projetos foram selecionados, incluindo quatro escolas de Sete Lagoas:

Escola Estadual Deputado Renato Azeredo, no bairro Interlagos

Escola Estadual Edite Furst, no bairro Eldorado

Escola Estadual Modestino Andrade Sobrinho, no bairro Industrial

Escola Estadual Professor Rousset, no bairro Vale das Palmeiras

O Programa ICEB será iniciado nas escolas na próxima segunda-feira (8/5), impactando cerca de 4.800 estudantes do ensino fundamental e médio. Os professores orientadores dos Núcleos de Pesquisa participarão de reuniões com o Núcleo Gestor do programa para alinhar as ações, e as datas e horários dos encontros virtuais serão informados por e-mail.

Os projetos selecionados abrangem as quatro áreas de conhecimento, totalizando 127 projetos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 164 de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 80 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 29 de Matemática e suas Tecnologias. As vagas foram distribuídas proporcionalmente entre as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs), de acordo com a quantidade de escolas que ofertam os anos finais do ensino fundamental e médio. O Núcleo Gestor do ICEB recebeu cerca de 180 recursos, o que resultou no adiamento da divulgação do resultado final.

A partir de junho, os professores orientadores dos Núcleos de Pesquisa participarão do curso “Bases Teóricas e Práticas para a Pesquisa Científica na Educação Básica” na Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais.

Os professores tutores selecionados, por meio do edital SEE N° 06/2023, serão convocados nos próximos dias para o início das atividades. De acordo com o edital, serão convocados 32 tutores para projetos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 41 para projetos de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 20 para projetos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e sete para projetos de Matemática e suas Tecnologias.

Para conferir o resultado final da seleção de projetos do Programa ICEB 2023, clique aqui.

Da redação