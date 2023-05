Acidente envolvendo moto e carroça deixa uma pessoa ferida

Um motoqueiro ficou ferido após colidir com a lateral de uma carroça na manhã desta quarta-feira, 3, no bairro Jd Amélia, em Sete Lagoas. Segundo informações iniciais, a motocicleta colidiu com a lateral de uma carroça que transitava pela Avenida Prefeito Alberto Moura, enquanto atravessava a Avenida dr. Renato Azeredo. O impacto da colisão foi forte e o motociclista acabou caindo e ficando embaixo da carroça. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência e prestar socorro ao ferido. Não há mais informações disponíveis no momento, mas a matéria será atualizada assim que novos detalhes forem divulgados.

Foto: Reprodução

Da redação