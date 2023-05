As mais de 28 toneladas de alimentos não perecíveis que foram recolhidos para a Festa do Trabalhador de Sete Lagoas já começaram a ser distribuídas, de acordo com a Prefeitura Municipal. Comunidades terapêuticas e o Centro de Referência em Assistência Social da cidade foram as entidades contempladas.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

A distribuição se iniciou na quarta-feira (3) e seguirá, conforme a secretaria municial de Assistência Social um cronograma para que os mantimentos sejam entregues de maneira igualitária às quase 20 comunidades terapêuticas, observando a necessidade de cada uma.

A entrega dos alimentos foi acompanhada pelos chefes do executivo municipal e servidores da secretaria de Assistência Social: “É com uma satisfação muito grande que presenciamos esta distribuição. Muito obrigado Sete Lagoas e região por este ato solidário e humano”, diz o prefeito Duílio de Castro (Patriota).

Festa do Trabalhador

As toneladas de doações recebidas pela Prefeitura (que afirma ser a "maior arrecadação voluntária da história de Sete Lagoas") foram coletadas através da troca dos alimentos por ingresso para a Festa do Trabalhador, que aconteceu na última segunda-feira (1º) no Parque Náutico da Boa Vista. Shows de cantores sertanejos da cidade e a apresentação de Eduardo Costa foram as atrações do evento.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas