Membros do Conselho Gestor da APA do Ribeirão do Paiol tomam posse para o biênio 2023-2025

O prefeito Duílio de Castro empossou, na manhã dessa quarta-feira, 3 de maio, os novos membros do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) do Ribeirão do Paiol. A posse ocorreu de forma virtual, transmitida do gabinete do prefeito.

Instituído pelo Decreto 6.948, de de 15 de fevereiro de 2023, o Conselho é órgão integrante do Sistema Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, colegiado, consultivo, normativo e deliberativo, vinculado à Semadetur, sendo uma instância superior para o planejamento e gestão estratégicos, visando garantir a gestão democrática da unidade de conservação. Os conselheiros municipais são pessoas que agem de forma voluntária em benefício da melhoria da qualidade de vida e, portanto, não recebem pagamento pelos serviços prestados.

O prefeito, ao assinar o termo de posse, agradeceu aos novos conselheiros e falou de sua importância. "Acreditamos que é possível aliar a questão ambiental ao desenvolvimento econômico de forma sustentável. A palavra é essa: sustentabilidade. Contamos com vocês para que a região possa se desenvolver, mas respeitando a legislação ambiental. Sejam bem vindos e contem com nossa administração", afirmou Duílio de Castro. Após a posse, foi realizada a primeira reunião técnica com os novos membros do Conselho.

APA Ribeirão do Paiol

A Área de Proteção Ambiental (APA) Ribeirão do Paiol foi criada pela Lei nº 5.748, de 18 de dezembro de 1998, como instrumento da política ambiental municipal, e foi regulamentada pela Lei Complementar nº 195, de 13 de dezembro de 2016. São aproximadamente 89,61km² e um perímetro de 54,18km, dividindo os municípios de Sete Lagoas e Paraopeba (ao norte da nascente do Ribeirão do Cedro), passando pela nascente do Córrego da Mata, na divisa de Sete Lagoas, Araçaí e Paraopeba, indo até a divisa com Jequitibá e Funilândia, na confluência do Ribeirão do Paiol com o Ribeirão Jequitibá. Outros cursos dágua, como os córregos do Capão e o Barreirinho, também compõem a paisagem, de mata nativa. Na localidade ainda se encontram povoados, fazendas, sítios e pequenas fábricas de produtos artesanais, além da Capela de Nossa Senhora da Conceição.

Confira a lista dos empossados para integrar o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Ribeirão do Paiol, biênio 2023/2025:

Pelo Poder Público:

1. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo

Edmundo Diniz Alves (Efetivo)

Lidia Gabriella Santos (Suplente)

2. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (ligado ao Turismo)

Gilberto Pereira Da Silva (Efetivo)

Cristiano De Paula Morais (Suplente)

3. Secretaria Municipal de Obras, Segurança, Trânsito e Transporte

Antônio Garcia Maciel (Efetivo)

Cristian Robert aa Silva Costa (Suplente)

4. Procuradoria Geral do Município

Jayne Prado Figueiredo Guimarães (Efetivo)

Rafael Filipe Fonseca Menezes (Suplente)

5. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Milho e Sorgo)

João Herbert Moreira Viana (Efetivo)

Luciano Cordoval de Barros (Suplente)

6. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater/MG)

Frank Martins de Oliveira (Efetivo)

Mauro Ianhez (Suplente)

7. Polícia Militar de Minas Gerais - 5° Pelotão de Meio Ambiente

2º Sgt PM Evânio Pereira da Silva (Efetivo)

1º Sgt PM Denison Gatt (Efetivo)

Pela Sociedade Civil:

1. Associação Empresarial Ligada ao Turismo

Gustavo Luiz Santos Figueiredo (Titular)

Ângelo Lanza Silva Gonçalves (Suplente)

2. Instituição de Ensino Superior

João Carlos Guimarães (Efetivo)

3. Moradores e Proprietários da APA do Riberão do Paiol

Afonso Henrique Avelar Ribeiro (Efetivo)

Francislene Borges Teixeira (Suplente)

4. Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Adriano Cotta de Barros (Efetivo)

Alessandra Marques Serrano (Suplente)

5. Associação Comercial e Industrial (ACI)

Valcir Marcílio Farias (Efetivo)

Amanda Luíza Ribeiro Lara (Suplente)

6. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)

Karl Rummenigge Oliveira Barbosa (Efetivo)

Dennys Henrique Dias Machado (Suplente)

7. Profissionais Liberais Ligados à Proteção do Meio Ambiente

Rosimeire de Fátima Calixto França (Efetivo)

Meire Moreira Dias Corgozinho (Suplente)

Com Prefeitura de Sete Lagoas