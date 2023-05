Na noite da próxima sexta-feira (05/maio) acontece mais uma edição da Travessia da Lua, caminhada rumo à Serra de Santa Helena em Sete Lagoas que acontece mensalmente nas transições da lua crescente para lua cheia. O evento inclui traslado de van até o ponto de partida próximo à comunidade da Lontrinha e acompanhamento de guias, passando por estradas de chão e trilhas da região.

Foto: Max Tadeu / Arquivo pessoal

Essa será a primeira Travessia aberta a inscrições após o período crítico da pandemia. Max Tadeu é o organizador do evento que acontece desde 2002 junto com a Esportes Livres. Segundo Max, a caminhada é uma oportunidade de contemplar a Serra e a cidade sob ângulos inusitados, além de contar com belas paisagens locais iluminadas pela lua.

O percurso de 12 quilômetros tem grau moderado de dificuldade e é composto 70% por estradas de chão e 30% por trilhas batidas. Em média a caminhada tem duração de 3 horas, partindo do início próximo à comunidade da Lontrinha (entrada após a Petrolub na BR 040) com encerramento na Capela de Santa Helena no alto da Serra.

Max Tadeu orienta que a caminhada é indicada a pessoas que já façam algum tipo de atividade física regular, justamente pelo grau de dificuldade. O grupo é formado por 10 a 15 pessoas e acompanhado integralmente por dois condutores, sempre respeitando os limites de cada integrante.

Trajeto inclui altitudes próximas aos 900 e 1100 metros, com misto de trechos planos e mais ondulados. Foto: Max Tadeu.

Cada pessoa precisa levar lanche de trilha, água, mochila pequena, agasalho, documento de identidade e lanterna, porém o grupo caminha apenas com a luz da lua. Além disso, deve-se usar tênis ou botas confortáveis e calça ou bermuda para caminhada.

O ponto de encontro com a van fica na Praça da Feirinha, centro de Sete Lagoas, com saída programada para 19h. O valor de inscrição é R$ 60 e as vagas já estão acabando. Para se inscrever e obter mais informações, entre em contato no (31) 9 9671 5990 (Max Tadeu).

Da Redação, Vinícius Oliveira