Educação Municipal promove capacitação de gestores para mudar realidade no ambiente escolar

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (Smeec) - promoveu um ciclo de ações com foco na formação de gestores e professores da Rede Municipal de Ensino. Esta semana, o público-alvo foi formado por diretores e vice-diretores que, no auditório da Associação Comercial e Industrial (ACI), foram envolvidos com temáticas que influenciam diretamente no ambiente escolar, fortalecendo a boa convivência e a aprendizagem.

Foram dois dias de atividades para diretores e vice-diretores na Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas. Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

As atividades foram realizadas na terça-feira, 3, para diretores, e nesta quarta-feira, 4, foi a vez dos vice-diretores. Palestras, debates e exercícios interativos fizeram parte do cronograma sempre de maneira interativa e moderada. “Trabalhamos a inteligência emocional e a questão do autoconhecimento na busca do fortalecimento da gestão. Tudo isso para que os envolvidos estejam preparados para enfrentar todos os problemas que possam ocorrer nas escolas”, explica Alexandrina Guimarães, gerente educacional da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Problemáticas atuais e até as surgidas em consequência do período pandêmico podem ser solucionadas com o aprimoramento da atuação de gestores e educadores. “A violência tem sido um grande problema atual, mas na gestão educacional são necessárias soluções que vão muito além. Temos a defasagem da aprendizagem, a gestão de pessoas e a exigência de potencializar toda a equipe”, ressalta Alexandrina Guimarães.

O encontro foi considerado um momento especial onde atividades revelaram planos, estratégias e até sonhos de cada um dos participantes. Um momento de interação que certamente vai refletir positivamente no dia a dia de cada escola. “Uma oportunidade válida onde trocamos ideias e expomos o que acreditamos ser melhor para o nosso sistema. A educação é isso, uma integração de setores com a equipe pedagógica. Os professores participaram anteriormente de um período de formação e já apresentaram boas propostas nas escolas. Temos certeza que os resultados positivos virão”, destacou Nely do Rosário de Jesus, vice-diretora da Escola Municipal Lucas Rodrigo.

O processo de melhoria é contínuo. O momento adequado para aprimorar competências, habilidades e fortalecer os processos de aprendizagem nunca será único porque faz parte do planejamento da educação municipal.

Com Prefeitura de Sete Lagoas