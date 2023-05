Passando a Limpo: segurança pública na região com o Tenente-Coronel José Onézio

O programa Passando a Limpo dessa sexta (05) recebeu o Tenente-Coronel José Onézio da Costa Júnior que trabalha no 25° Batalhão da Polícia Militar, em Sete Lagoas, há pouco mais de um ano. O convidado pôde abordar desde as suas primeiras impressões ao chegar na cidade até os mais recentes trabalhos que vêm sendo feitos na segurança pública da cidade e região.

Da esquerda para direita: Álvaro Vilaça, Tenente-Coronel José Onézio e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio

Assim que chegou a Sete Lagoas, José Onézio percebeu que a cidade está em crescimento e que junto com esse desenvolvimento também aumentariam as necessidades de aprimorar constantemente a segurança. E isso é o que vem sendo feito pelo efetivo. Ele aponta que além de Sete Lagoas, o 25º BPM é responsável por mais onze municípios ao redor.

O trabalho de analisar em tempo real as estatísticas da segurança na cidade tem trazido medidas mais imediatas. Por exemplo, o Tenente-Coronel contou que, em determinada época estavam notando aumento de crimes ocorridos aos domingos. Isso ocasionou remanejamento de profissionais para atuar nesses dias, concedendo as merecidas folgas em outros momentos da semana.

José Onézio revelou também que hoje o 25º BPM trabalha com aproximadamene 400 policiais, com expectativa de receber novos membros em junho e julho desse ano. Para ele, o grande papel de líder do tamanho efetivo é conseguir motivar sua equipe para que todos acreditem no projeto e juntos alcancem os melhores resultados em prol da segurança pública.

Ele explicou qual é a tríade que gera um crime: alvo/pessoa disponível, agente criminoso motivado e falta de fiscalização. Diante disso, deixa a dica para que as pessoas estejam sempre atentas para se precaver de qualquer ação criminosa, diminuindo assim um dos "vértices do triângulo" que compõe o crime.

Outros pontos debatidos no programa foram a segurança em estádios de futebol, o aumento das apreensões de droga em Sete Lagoas e como a população deve agir imediatamente após ser vítima de algum crime.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra: