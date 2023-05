Oficina gratuita ensina estratégias para lidar com a ansiedade

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPp) da Newton Paiva promoverá uma oficina gratuita e online no dia 11/5 (quinta-feira) para ajudar os universitários a lidarem melhor com a ansiedade e as pressões acadêmicas. A palestra faz parte do projeto Reconecta, que tem como objetivo facilitar a aprendizagem dos estudantes e ajudá-los a superar obstáculos na graduação. As inscrições são gratuitas e abertas para toda a comunidade.

De acordo com uma pesquisa da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior (Andifes), oito em cada dez estudantes relatam sentir ansiedade durante toda a trajetória acadêmica. O medo de não atingir as notas, a incerteza do futuro e o acúmulo de matérias fazem com que os alunos estejam cada vez mais sob pressão. Com o intuito de ajudar os universitários a criarem estratégias para lidar com essas questões, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPp) da Newton Paiva promoverá uma oficina gratuita e online no dia 11/5 (quinta-feira).

A palestra, que faz parte do projeto Reconecta, tem como objetivo ajudar os estudantes a gerenciar melhor suas emoções e lidar com as pressões e compromissos acadêmicos. A psicóloga Marley Marques Zeferino explica que, ao gerenciar melhor suas emoções, o aluno consegue se concentrar e reter melhor o conhecimento, o que pode levar a melhores resultados nas provas.

O Reconecta é um projeto criado no ano passado pelo NAPp, que tem como objetivo ajudar os estudantes a superar os obstáculos na graduação e facilitar sua aprendizagem. As oficinas, que abordam temáticas relacionadas à aprendizagem, são para toda a comunidade e acontecem durante o semestre, em dois horários diferentes, para que os alunos de diferentes períodos possam participar. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando aqui.

