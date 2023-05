Prefeitura divulga classificação de inscritos no programa de auxílio social para frentes de trabalho

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) – publicou no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 4, a classificação preliminar dos candidatos inscritos para o Programa Emergencial de Auxílio Social (PEAS): Frente de Trabalho e Proteção Social. A iniciativa oferece oportunidade de ocupação, neste primeiro momento, aos moradores da região do bairro Montreal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A lista traz a classificação geral dos candidatos com a pontuação obtida no processo. Os classificados devem comparecer, exclusivamente, nos dias 11 e 12 de maio, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Montreal (rua Madressilva, Nº 93/A), de 8h às 12h e de 13h às 16h. Na oportunidade, devem apresentar a seguinte documentação: documento oficial com foto, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço, folha resumo do Cadastro Único (Emitida no CRAS), certidão de nascimento dos filhos com idade igual ou menor que 14 anos, comprovante de escolaridade e laudo médico, se for o caso.

O programa é direcionado a inscritos no CadÚnico que poderão integrar frentes de trabalho para demandas da administração pública como varrição de vias, capina, serviços de jardinagem e manutenção. Os selecionados deverão cumprir uma carga horária diária de 4 horas, terão remuneração proporcional tendo como base o salário mínimo vigente e terão acesso a cursos de capacitação. "O recrutamento em regiões de origem é uma maneira de valorizar os moradores do bairro, dando um incentivo para uma maior sensação de pertencimento e cuidado com o local onde se vive, além de reduzir custos com locomoção e transporte", explica a secretária da pasta, Luciene Chaves.

A criação do PEAS foi proposta pelo vereador Caio Valace e implementada pela atual administração municipal. O processo será homologado no dia 15 de maio. Mais informações pelos telefones: (31) 3776-2756 / 5869.

Com Prefeitura de Sete Lagoas