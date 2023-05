Campanha inusitada sobre a segurança no trânsito faz parte do Maio Amarelo em Sete Lagoas

O Movimento Maio Amarelo começou em Sete Lagoas e, junto com ele, as campanhas de conscientização no trânsito, para que haja a diminuição de infrações na área.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Uma destas campanhas é a chamada "Transmorte", para relembrar os motoristas de utilizarem o cinto de segurança, que chama bastante atenção por ser caracterizada com a personificação da Morte como alerta.

Além disso, outras ações também estão ocorrendo, principalmente durante esta sexta-feira, considerada o Dia Mundial do Trânsito.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre poder público e sociedade civil, para colocar em pauta o tema acidentes de trânsito, além de chamar a atenção da sociedade sobre os altos índices de mortes, feridos e sequelados permanentes no trânsito do país e do mundo.

Em Minas Gerais, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, por meio da Subsecretaria de Inteligência e Atuação Integrada, é responsável pela articulação e coordenação da Política Integrada de Segurança no Trânsito, visando a redução do número de acidentes no estado.

Em 2022, Minas Gerais registrou 260 mil acidentes de trânsito; destes, 67 mil foram com vítima; e o Movimento Maio Amarelo busca conscientizar a população sobre a necessidade de atenção e responsabilidade de todos, para que o estado tenha vias cada vez mais seguras e menos vítimas de acidentes.

Acompanhe este projeto do Departamento de Educação no Trânsito em Sete Lagoas Aqui.

"No trânsito, escolha a vida."