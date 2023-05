Segurança nas escolas: GCM segue com patrulhamento e apreende arma de brinquedo com aluno

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas segue efetiva na patrulha escolar comunitária, por meio do projeto "Anjos da Guarda", apresentando resultados positivos para a redução do índice de criminalidade no âmbito escolar, proporcionado assim mais segurança para estudantes, pais e profissionais da Educação.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Iniciamos o mês de maio apresentando à população que, entre os dias 2 a 4 de maio, a GCM realizou 68 patrulhamentos preventivos, estando presente nas unidades educacionais nos horários de entrada e saída dos alunos, bem como realizou visitas tranquilizadoras feitas durante as aulas com o objetivo de inibir a violência e atos infracionais nas escolas", explica o comandante da Guarda, Sérgio Andrade.

A Prefeitura e Sete Lagoas - por meio da Guarda Civil Municipal - vem trabalhando com a comunidade escolar participando e promovendo reunião de pais, no intuito de conscientizar os responsáveis a participar ativamente da vida escolar de seus filhos, contribuindo assim com a segurança nas escolas. Na última quarta-feira, 3 de maio, por exemplo, uma palestra de prevenção ao uso e abuso de drogas foi realizada pela GCM em uma instituição de ensino da cidade, em parceria com o Cabo Matias, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que abordou o tema "Responsabilidade Juvenil e Atos Infracionais".

Segundo Andrade, esse trabalho se fez necessário para inibir eventuais atos delituosos. "Em uma visita tranquilizadora a uma unidade de ensino pública municipal nesta quarta, dia 3, por exemplo, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. O menor de 11 anos anos foi advertido pela GCM e foi feito o registro com assinatura dos pais e da direção da escola. Ressaltamos que a apreensão não foi motivada por nenhuma prática criminosa no âmbito escolar e nem está associada a massacre ou violência contra ninguém. Tratava-se apenas de uma arma de brinquedo, porém, podendo confundir alunos e colaboradores da escola, ainda mais no momento atual em que estamos vivendo", adverte o comandante Andrade.

A Guarda Municipal enfatiza a importância dos pais estarem atentos e sempre verificarem pertences de seus filhos para garantirmos, juntos, a segurança de toda a comunidade escolar.

Com Prefeitura de Sete Lagoas