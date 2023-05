Fim de semana vai do 'friozinho' ao calor em Sete Lagoas

Prepare uma blusa mais quente, mas também esteja pronto para tirá-la ao longo do dia. Assim vão ser os dois dias do fim de semana (06 e 07 de maio) em Sete Lagoas. Pela manhã a sensação é de um ligeiro frio, mas à tarde os termômetros ultrapassam os 30 ºC.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

A madrugada de sexta (06) para sábado (07) teve temperatura mínima de 16ºC, fazendo com que as primeiras horas da manhã fossem ligeiramente frias. Porém, o sol nasceu com poucas nuvens no céu e a tendência é que a temperatura só aumente até a tarde: a máxima será de 32 ºC perto das 15:00h.

No domingo a ampla variação de temperaturas continua. A mínima vai ser de 15 ºC, mas a máxima evolui para o dobro disso ao longo do dia, 30 ºC.

Nos dois dias a previsão é de poucas nuvens e ausência de chuvas. De noite a lua cheia ilumina os céus da cidade.

Da Redação com Climatempo