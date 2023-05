'Dia D de vacinação' contra Influenza e Covid acontece hoje (06) em Sete Lagoas; confira público e locais

Acontece hoje em Sete Lagoas, 06 de maio, o "Dia D de Vacinação" contra a Influenza e Covid-19. Das 08h às 16h, 20 salas de vacinação do município irão aplicar as vacinas. Elas estão disponíveis para diferentes grupos, confira a seguir.

Imagem: Divulgação/Ascom - Prefeitura de Sete Lagoas

As vacinas da Influenza estarão disponíveis para:

Pessoas a partir de 60 anos,

pessoas com comorbidades (qualquer idade),

trabalhadores da saúde de qualquer idade,

professores de qualquer idade,

gestantes de qualquer idade,

puérperas até 45 dias após o parto

crianças de 6 meses a menores de 6 anos .

O público da vacina de Covid Bivalente são pessoas com comorbidades e com idade a partir de 18 anos que já tomaram ao menos duas doses da vacina contra a Covid.

Em todos os casos, a população não deve esquecer dos documentos necessários, que são cartão de vacina comprovando as doses anteriores no caso da Covid, cartão SUS ou CPF. No caso de menor de idade, levar também CPF da criança e RG do responsável. No caso de puérperas e pessoas com comorbidade, um atestado comprovando a situação. Trabalhadores da saúde e professores devem comprovar vínculo profissional.

Salas de vacina no município de Sete Lagoas para o dia 06/05/2023 - 08h às 16h:

CS VÁRZEA: Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267, Várzea - 3774-6464

CS SÃO JOÃO: Rua Wenceslau Braz, 470, São João - 3776-5454

CS SANTA LUZIA: Rua Jovelino Lanza, 1.200, Jardim Arizona - 3771-5979

CS MONTREAL: R. Avencas, 521, Montreal - 3773-4108

CS SANTO ANTÔNIO: R. Dr. João Batista, 1.327, Sto Antônio - 3773-9147

UBS BELO VALE: Rua Oscar Padilha, 625, Belo Vale - 3772-3489

ESF CATARINA: Rua Santos Reis, 238, Catarina - 3774-7544

UBS LUXEMBURGO: Rua Itambacuri, 182, Luxemburgo - 3776-8394

ESF MORRO DO CLARO / CS PROGRESSO: Rua Rio Pará, 716, Progresso - 3776-7631

UBS N. SRA. DAS GRAÇAS: Rua Felipe dos Santos, 1.331, N. S. das Graças - 3775-2925

UBS CIDADE DE DEUS: Rua Prefeito Euro Andrade, 41, Cidade De Deus - 3773-5132

UBS OROZIMBO MACEDO: R. Cuba, 524, Orozimbo Macedo - 3775-3610

ESF ITAPUÃ II: Rua Beija Flor, 544, Itapuã II - 3776-9991

ESF ESPERANÇA: Rua Eduardo Henrique Abreu, 403, Esperança - 3776-4151

ESF FAZENDA VELHA: Rua Jose Fonseca Pires, 401, Fazenda Velha - 3773-8214

ESF BARREIRO: Rua Minas Gerais, 46, Barreiro - 3773-2441

ESF ELDORADO: Rua Afonso Viana de Paula S/N, Eldorado - 3773-1395

ESF ALVORADA: Rua Mario Reis, 84, Alvorada - 3772-2193

ESF CDI I: Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534, Indústrias - 3773-4114

ESF IPORANGA: Rua João Alves França, 502, Iporanga - 3771-4664

Com Ascom - Prefeitura de Sete Lagoas