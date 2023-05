Projeto Ação Solidária Vila Vicentina: Saiba como fazer doações para ajudar os idosos residentes

Estudantes do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho estão liderando o projeto Ação Solidária Vila Vicentina, uma iniciativa que busca arrecadar fraldas, café, leite e doações em dinheiro para os idosos residentes na Vila Vicentina. Com postos de coleta e opção de contribuição via chave pix, a equipe espera fazer a diferença na vida desses idosos, proporcionando-lhes suporte essencial e conforto. A data limite para as doações é 02/06, e o principal posto de coleta está localizado na Faculdade Santo Agostinho, no bairro Jardim Europa. É uma oportunidade para a comunidade demonstrar solidariedade e apoio aos idosos.

Foto: Divulgação

Estudantes de Direito da Faculdade Santo Agostinho estão liderando o projeto Ação Solidária Vila Vicentina, uma iniciativa louvável que visa ajudar os idosos residentes na Vila Vicentina por meio da arrecadação de fraldas, café e leite. O objetivo principal é fornecer suporte essencial aos idosos e garantir que suas necessidades básicas sejam atendidas.

A equipe de alunos do nono período do curso de Direito está coordenando todas as atividades relacionadas ao projeto. Eles se comprometeram a estabelecer postos de arrecadação para receber as doações, além de fornecer uma opção prática para aqueles que desejam contribuir financeiramente por meio do uso da chave pix.

O posto de coleta principal estará localizado na Faculdade Santo Agostinho, situada no bairro Jardim Europa, na Rua Atenas. Os horários de funcionamento para a entrega das doações serão das 13:00h às 22:00h. É importante ressaltar que esse posto estará aberto de segunda a sexta-feira durante o período estabelecido.

A data limite para a realização das doações é o dia 2 de junho. Portanto, aqueles que desejam participar dessa nobre causa têm até essa data para contribuir com fraldas, café, leite ou através de doações financeiras.

Foto: Divulgação /FASA SETE

Da redação