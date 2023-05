Projeto Arte Brasil de maio presta homenagem às mães em edição especial no dia 29

Está chegando mais uma edição do Arte Brasil, novamente com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. Neste mês de maio, a homenagem do projeto se estende a todas as mães. Na última segunda-feira do mês, dia 29, a partir das 20h30, sobem ao palco Lucas Trindade, Cris & Luciano, Ailton Domingos, Carlos Chu, Laís Barcelos, Simone Costa, Coral Educando Para a Vida, Cia de Dança CRAS Prudente de Morais e Irmãos Diniz.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Lembrando mais uma vez que o projeto ocorre em novo endereço esse ano: Teatro Redenção, espaço revitalizado pelo Unifemm, localizado na rua Monsenhor Messias, 339, ao lado do Mercadão. Inaugurado em 1901 e fechado desde 1986, o espaço foi totalmente reformado se transformando em um moderno espaço multiuso com capacidade para abrigar diversos eventos.

"Ao som das canções de artistas brilhantes, nossa edição trará um repertório festivo às mães. As apresentações musicais do projeto ocorrem sempre na última segunda-feira de cada mês", reforça Vânia Maria da Costa, uma das organizadoras do evento. Na edição deste mês de maio, caso algum artista local queira se apresentar, deve entrar em contato e fazer agendamento pelo telefone (31) 99113-9464. Ingressos a R$ 10,00 no local.

SERVIÇO

Arte Brasil - Edição das Mães

Artistas: Lucas Trindade, Cris & Luciano, Ailton Domingos, Carlos Chu, Laís Barcelos, Coral Educando Para a Vida, Cia de Dança CRAS Prudente de Morais e Irmãos Diniz.

Data: 29 de maio, segunda-feira, 20h30.

Local: Teatro Redenção - rua Monsenhor Messias, 339.

R$ 10,00 no local.

Mais informações: (31) 99123-9464

Instagram: @projetoartebrasil

Com Prefeitura de Sete Lagoas