Polícia Militar de Sete Lagoas promove campanha para conscientizar sobre segurança no trânsito: confira o vídeo e as dicas

A Polícia Militar de Sete Lagoas está empenhada em promover a conscientização sobre segurança no trânsito por meio de uma campanha educativa. Com o objetivo de reduzir os acidentes e garantir um ambiente viário mais seguro, a iniciativa traz um vídeo informativo e uma série de dicas essenciais. A polícia destaca a importância de seguir as leis de trânsito, utilizar os equipamentos de proteção corretamente e adotar comportamentos responsáveis ao dirigir. Acompanhe as orientações e ajude a construir um trânsito mais seguro para todos.

Imagem: Reprodução/Pixabay

Durante o mês de maio, a 19ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 25º Batalhão da 19ª RPM, está promovendo a campanha "Maio Amarelo", com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e adotar comportamentos seguros ao dirigir. A iniciativa também visa fomentar um ambiente de convivência pacífica entre motoristas, pedestres e ciclistas.

A campanha busca alertar as pessoas sobre os alarmantes índices de acidentes e mortes no trânsito, incentivando a adoção de práticas mais seguras para reduzir esses números preocupantes.

Além das orientações transmitidas em um vídeo educativo, algumas dicas úteis são compartilhadas para auxiliar nessa missão:

Respeite as leis de trânsito, incluindo sinalizações, placas, semáforos e faixas de pedestres.

Use o cinto de segurança, item obrigatório que pode salvar vidas em caso de acidente.

Evite utilizar o celular enquanto dirige, pois isso distrai a atenção e pode resultar em acidentes graves.

Mantenha uma distância segura do veículo da frente, permitindo reações rápidas em situações de frenagem brusca.

Não dirija sob efeito de bebidas alcoólicas, pois isso representa um perigo real e pode ocasionar acidentes graves.

Realize a manutenção regular do veículo, incluindo pneus, freios, faróis e outros itens essenciais para garantir a segurança.

Utilize equipamentos de proteção, como capacetes, cintos de segurança e cadeirinhas para crianças, a fim de preservar a integridade física sua e de sua família.

Respeite os pedestres, concedendo sempre a preferência a quem está a pé na via.

Esteja atento aos outros motoristas, observando e respeitando o espaço dos demais veículos.

Dirija com calma e atenção, evitando o excesso de velocidade e comportamentos imprudentes que possam colocar em risco a sua vida e a dos demais usuários das vias.

Através da disseminação dessas orientações, a campanha "Maio Amarelo" busca promover uma cultura de segurança no trânsito, conscientizando a população sobre a importância de agir de maneira responsável e contribuir para a redução dos acidentes e mortes nas estradas. A participação de todos é fundamental para tornar as vias mais seguras e preservar vidas.

Veja o vídeo:

Da redação com comunicação do 25º Batalhão