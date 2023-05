Prefeitura de Sete Lagoas reinicia obra da nova creche do bairro Dona Dora

Unidade será concluída ainda este ano e terá capacidade para receber quase 200 alunos em tempo integral

Projeto com mais de 1.500m² estava abandonado há vários anos - Foto: Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Famílias da região do bairro Dona Dora que precisam de uma unidade educacional infantil para crianças de 4 meses a 5 anos de idade tiveram uma ótima notícia nesta segunda-feira, 8 de maio. O prefeito Duílio de Castro anunciou o reinício da obra da creche que foi paralisada há mais de sete anos. Um projeto que garante uma estrutura completa para atender a aproximadamente 200 alunos em tempo integral.

Os trabalhos já foram iniciados pela Construtora JFL. A movimentação vai aumentar ainda mais nos próximos dias. São 1.540 metros quadrados de obras. “Que momento especial aqui no bairro Dona Dora, quando retomados um projeto paralisado há anos, o que fez muitos moradores da região perderem a esperança. Vamos inaugurar ainda este ano e formalizar este compromisso feito com a comunidade. Nossa educação está melhorando em todos os níveis e vamos fazer muito mais”, comentou Duílio de Castro durante visita ao local.

A recuperação deste projeto do programa Proinfância exigiu grande articulação da administração municipal com instâncias governamentais em Brasília. Este trabalho do prefeito Duílio de Castro também foi acompanhado pela Câmara Municipal. A obra tem recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contrapartida da Prefeitura. “Agradeço ao prefeito Duílio e à secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira. Esta creche será uma grande conquista para a região. Mães e pais poderão deixar suas crianças em tempo integral e seguir para seus trabalhos, garantindo comida na mesa”, comentou o vereador Janderson Avelar.

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura definiu um planejamento estratégico para ampliar o número de vagas no sistema onde a demanda existe. A construção desta nova creche vai neste sentido. “Esta proposta de regionalização garante que os alunos tenham escola perto de casa. Nosso cronograma é amplo e é formado por outras escolas que estão sendo construídas e reformadas”, explicou Renato Gomes, secretário municipal adjunto de Educação.

A unidade será dotada de ambientes essenciais para a aprendizagem das crianças, como salas de aula, sala multiuso, sanitários, fraldários, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros ambientes, permitindo a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação, além das administrativas e de serviço. Enfim, um sonho de quase uma década será transformado em realidade. Uma importante região de Sete Lagoas está recebendo um investimento de quase R$ 2,4 milhões que vai mudar a vida das pessoas para melhor.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom