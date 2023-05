Começa pavimentação da Avenida do Contorno, em Sete Lagoas

Estão sendo pavimentadas com massa asfáltica os mais de 1 km da Avenida do Contorno, que liga os bairros Interlagos, Aeroporto, Funcionários, São Vicente e Nova Cidade, em Sete Lagoas. Esta etapa das obras começaram nesta segunda-feira (8).

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

De acordo com a Prefeitura Municipal, já foram realizados os trabalhos de drenagem pluvial e a instalação de iluminação com lâmpadas de LED: "Fizemos esse compromisso com a comunidade e agora estamos cumprindo e realizando esse sonho", disse o prefeito Duílio de Castro (Patriota). A previsão é que a avenida seja entregue até o fim do primeiro semestre deste ano.

"Estamos realizando um trabalho de pavimentação do primeiro trecho nessa obra esperada por muitos anos pelos moradores, ligando a Avenida Sabará no Interlagos à avenida Prefeito Alberto Moura no Nova Cidade. Ainda faremos o meio-fio e a continuidade da iluminação com LED", apresenta o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel.

Avenida é parceria entre poder público e iniciativa privada

A revitalização da Avenida do Contorno é oriundo de um acordo da Prefeitura de Sete Lagoas com a CBI Construtora, dona do loteamento aprovado na década de 1980. A região sempre foi palco de reivindicações dos moradores - por conta da poeira em dias secos, e da lama com as chuvas. Em dezembro de 2019, um motorista de aplicativo e uma passageira morreram após o carro onde estavam serem arrastados por uma enxurrada.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas