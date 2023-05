Assistência Social intensifica ações nos territórios dos CRAS com projeto SMASDH em Movimento

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, lançou o projeto "SMASDH em Movimento". Esse evento mensal acontece em diferentes territórios dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), com o objetivo de oferecer serviços públicos gratuitos à população local. A iniciativa visa informar, interagir e entreter os participantes, contando com a colaboração de parceiros públicos e privados. A primeira edição ocorrerá em 20 de maio na Praça Maria Esteves de Oliveira Cunha, no bairro Várzea. Serão disponibilizados diversos serviços e brindes, além de promover o conhecimento sobre direitos e deveres. Confira a programação para os próximos meses e aproveite essa oportunidade de acesso facilitado aos serviços essenciais.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Em um sábado de cada mês o evento será realizado em um território de cada CRAS com muita informação, interação e entretenimento para o público local

Vários serviços públicos gratuitos mais perto da população de interesse. Essa é a premissa do projeto SMASDH em Movimento, que a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) - promove um sábado por mês em um território de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

A primeira edição do projeto será no dia 20 de maio, na Praça Maria Esteves de Oliveira Cunha (Praça do Escorrega) no bairro Várzea, de 08h30 às 12h. "Intensificaremos nosso trabalho com o intuito de abordar mais pessoas, levando conhecimento sobre seus direitos, deveres e contaremos também com a ajuda de parceiros públicos e privados, proporcionando um evento mais completo, presenteando o público com conhecimento e brindes dos nossos parceiros", conta a secretária da pasta, Luciene Chaves.

Entre os serviços oferecidos, instituições, entidades e empresas parceiras, estarão o Cadastro Único, distribuição de senhas para exames de visão gratuitos pela Amigos da Visão, vigilância socioassistencial, Passe Livre, CRAS, CREAS, Centro Pop, Acolhimento de Adultos e Famílias Acolher, Guarda Municipal, Unidade de Prevenção à Criminalidade (UPC), SAAE, Secretarias Municipais, Dengue, Defensoria Pública, Sicoob, Instituto Mix, Grau Técnico, entre outros.

Confira a programação (sujeita à alteração) do projeto para os próximos meses:

SMASDH em Movimento

08h30 às 12h (sábado)

20/05/23: CRAS VÁRZEA

17/06/23: CRAS COHASA

22/07/23: CRAS BARREIRO

19/08/23: CRAS JARDIM DOS PEQUIS

23/09/23: CRAS ELDORADO

17/10/23: CRAS ARARAS

18/11/23: CRAS CENTRO

16/12/23: CRAS MONTREAL

13/01/24: CRAS BRASÍLIA

10/02/24: CRAS QUINTAS DAS VARGINHAS

16/03/24: CRAS MONTE CARLO

13/04/24: CRAS JK

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom