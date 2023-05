Encontro apresenta detalhes técnicos de procedimentos e estandes para expositores da Feconex

Dentro do processo de preparação para a segunda edição da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) aconteceu, nesta terça-feira (09), o primeiro de dois encontros com os expositores. A organização da Feira passou detalhes técnicos e de procedimentos durante a reunião que aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial (ACI), um dos organizadores do evento.

Foto: Feconex / Divulgação

Representantes do Grupo Uai, outra entidade responsável pela organização que conta, ainda, com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), apresentaram algumas novidades e tiraram dúvidas de quem vai expor durante os quatro dias de feira. O presidente do Grupo Uai, Gabriel Ferrari, mais uma vez agradeceu a todos pela confiança.

Para Ferrari, "os expositores são os grandes responsáveis pelo sucesso do evento". Diante do crescimento físico que é natural por conta da grande procura por espaços, o presidente do Uai explicou que "a intenção é fazer o crescimento gradual do evento para que se torne referência regional, estadual e, quem sabe, nacional", vislumbra.

Orientações e detalhes técnicos como tamanho e possibilidades de personalização dos estandes foram passados por Klaus Chaves (Uai Eventos). Um dos objetivos para a Feconex 2023 é aprimorar a conexão entre os participantes para gerar mais negócios. "Para que isso aconteça teremos ações específicas como uma rodada de negócios para os expositores", adianta.

A Feconex é um evento multisetorial que engloba vários segmentos como agropecuário, industrial, comercial, serviços, turismo, gastronomia, cultural e social. A área física da feira neste ano terá 1.000 metros quadrados a mais em relação a 2022. Serão 6.300 metros quadrados de estrutura que vão abrigar os 215 estandes que serão montados a partir do fim de julho no estacionamento da Arena do Jacaré.

E para que os participantes tenham tranquilidade para montar um estande que valorize seu produto e ou serviço, o Sicoob Credisete, patrocinador máster, apresentou uma linha de financiamento criada exclusivamente para a feira. O gerente de negócios, Warley Rocha, explicou que "se trata de uma linha de crédito especial com prazos e taxas diferenciadas para que possamos promover uma retenção de riquezas no município".

Um novo encontro com os expositores vai acontecer em breve. Estes eventos preparatórios buscam esclarecer ao máximo as dúvidas dos expositores sobre o manual de conduta e orientação para que o evento alcance seus objetivos que são, entre outros, conectar empresas e pessoas para fortalecer a economia regional.

Da Redação com Feconex