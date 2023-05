APAE de Sete Lagoas realiza Outlet de Calçados com descontos de até 50%

O APAE de Sete Lagoas está promovendo um evento especial para arrecadar fundos e apoiar a instituição. O Outlet de Calçados oferecerá descontos de até 50% em uma variedade de marcas renomadas. O evento ocorrerá na sede da Apae, localizada na Avenida José Soalheiro, número 894, durante quinta-feira, sexta-feira e sábado. Não perca essa oportunidade de contribuir para uma nobre causa e adquirir calçados de marca com descontos imperdíveis.

Foto: Tatiane Guimarães

O APAE de Sete Lagoas está promovendo um evento especial para arrecadar fundos e auxiliar a instituição. Trata-se do Outlet de Calçados, uma oportunidade única para adquirir calçados com descontos de até 50%. O evento acontecerá na quinta-feira e sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado, das 9h às 13h, nas dependências do próprio Apae, localizado na Avenida José Soalheiro, número 894.

O Outlet contará com uma ampla variedade de calçados novos e de marcas renomadas, como Vizzano, Moleca, Beira Rio, Olimpikus e Ramarin. Os visitantes terão a oportunidade de adquirir produtos de qualidade com preços bastante atrativos.

Além disso, aqueles que desejarem contribuir com a instituição poderão fazer doações adicionais é só entrar em contato com a instituição no instagram @apaesetelagoas. Essa é uma forma de colaborar com a Apae de Sete Lagoas e apoiar suas atividades em prol das pessoas com deficiência.

Não perca essa oportunidade de adquirir calçados de marca com descontos imperdíveis, enquanto contribui para uma causa nobre. Aproveite o Outlet de Calçados no Apae de Sete Lagoas e faça a diferença!

Imagem: Divulgação/ APAE

Da redação