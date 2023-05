Jovem sete-lagoana morre em acidente de trânsito entre Pequi e Maravilhas

Uma jovem de 22 anos, natural de Sete Lagoas, perdeu a vida em um trágico acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (9), no km 135 da MG-060, na cidade de Pequi, região central de Minas Gerais. O acidente envolveu dois veículos e deixou outros dois jovens feridos. A vítima era uma aspirante a Guarda Civil Municipal de Pará de Minas e estava prestes a se formar nesta semana. Ela estava sozinha no veículo.

Foto: Divulgação/PMRv

O carro conduzido pela vítima colidiu de frente com um SUV, resultando em fratura de fêmur para o condutor de 22 anos e ferimentos leves para o passageiro de 24 anos. Ambos foram encaminhados para atendimento médico no hospital de Pará de Minas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o SUV estava seguindo no sentido Maravilhas a Pequi, enquanto o outro veículo trafegava em sentido contrário. Os indícios do impacto estavam concentrados na faixa de direção do carro, porém a polícia não pôde confirmar qual veículo invadiu a contramão.

Os ocupantes do SUV receberam socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levados para atendimento médico no hospital de Pará de Minas. A condutora do carro teve seu falecimento constatado pelo médico da ambulância de Pequi.

A Guarda Civil Municipal de Pará de Minas emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da jovem, expressando gratidão pelo tempo em que conviveram com ela. A nota também destacou que Layla Rocha e Silva será sempre lembrada por sua "profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e sensibilidade para lidar com as adversidades e conflitos humanos".

Da redação