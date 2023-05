Sete Lagoas se despede de José Lúcio Gonçalves, músico e servidor da cidade

Comunicamos o falecimento de José Lúcio Gonçalves, músico e servidor da Prefeitura Municipal. José Lúcio passava por um tratamento contra o câncer e infelizmente não resistiu à doença.

Foto: Reprodução / Internet

Servidor público com mais de trinta anos de carreira, ele também era músico e se apresentava no Restaurante do Trabalhador no Centro de Sete Lagoas, sempre abrilhantando os almoços daquele local.

O velório acontece até às 16h de hoje (10/05) no Memorial Santa Clara.

Deixamos aqui nossas sinceras homenagens e agradecimentos a José Lúcio e também um abraço de conforto a todos os familiares e amigos.

Da Redação