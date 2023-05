Servidores da Prefeitura têm última oportunidade para fazer recadastramento obrigatório

O procedimento é uma exigência do Governo Federal por meio do sistema e-Social e será finalizado no dia 21 de maio.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A Prefeitura de Sete Lagoas prorrogou o prazo para o recadastramento anual dos servidores públicos municipais ativos, pensionistas e aposentados, que não conseguiram realizar o recadastramento até a data de 09 de maio de 2023. Fica aberto novo prazo, improrrogável, para aqueles que ainda estão pendentes de recadastrar, até dia 21 de maio de 2023.

Vale lembrar que o procedimento é uma exigência do Governo Federal por meio do sistema e-Social. Aquele servidor que não providenciar o recadastramento terá seu pagamento suspenso.

ATIVOS

Os servidores ativos deverão realizar o recadastramento de maneira online no https://recadastramento.setelagoas.mg.gov.br/. O processo é feito em etapas e exige o preenchimento com informações pessoais e de documentos que devem ser anexados em formato PDF ou imagem em boa resolução, inclusive um documento com foto mais atualizada.

Caso tenha dificuldade, o servidor deverá procurar o ponto de apoio no Departamento Pessoal da Prefeitura no 4º Andar do prédio do Bela Vista (Av. Getúlio Vargas, 111, Centro – orla da Lagoa Paulino)

PENSIONISTAS E APOSENTADOS

Pensionistas e servidores aposentados da administração direta, autarquia (SAAE) e fundações (Fumep) deverão confirmar o recadastramento de maneira presencial (ou por meio de representante legal) na Controladoria Geral do Município, na rua Fernando Pinto, 147, Centro, de 9h às 12h e 13h às 17h. No ato, deverão ser apresentados formulário disponível no DECRETO preenchido e os seguintes documentos: documento oficial de identificação com foto, CPF, certidão de casamento (se houver), título de eleitor, comprovante de residência atualizado (conta de água, energia elétrica, telefone ou bancária), certidão de óbito (ser for pensionista). Também é preciso informar agência bancária e conta onde recebe o pagamento.

No caso de incapacidade de locomoção que impossibilite o comparecimento presencial por motivo de moléstia grave ou doença, o atestado médico deve ser encaminhado para o e-mail recadastramento@setelagoas.mg.gov.br com a solicitação de agendamento na residência do interessado.

Inativos devem ficar atentos. Estão nesta categoria aposentados e pensionistas que recebem pela Prefeitura e ainda aposentados do INSS que recebem complementação da Prefeitura. Todos esses devem procurar a Corregedoria Geral do Município. Um alerta, os aposentados que ainda trabalham na Prefeitura devem realizar o cadastramento online ou procurar o Departamento Pessoal no 4º andar do prédio do Bela Vista.

Informações: 3773-2798 ou 3776-3715.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom