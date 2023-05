Prefeitura entrega três novos micro-ônibus para transportar alunos das escolas municipais

A Prefeitura de Sete Lagoas continua com o forte processo de renovação da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. Em poucos meses, foram adquiridos cinco ônibus de grande porte, duas vans e dois veículos menores e, nesta quarta-feira, 10 de maio, foi a vez de o prefeito Duílio de Castro entregar três micro-ônibus para atender alunos das escolas municipais das áreas urbana e rural.

Os três micro-ônibus já foram integrados a frota da Educação - Foto: Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Os micro-ônibus foram integrados imediatamente ao sistema e serão utilizados no fluxo diário de transporte dos alunos. Este processo de modernização visa a substituição de veículos que tinham vários anos de uso. “A modernização da educação é abrangente refletindo no ensino, bem-estar dos alunos e, consequentemente, na melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A educação muda a vida das pessoas e vamos continuar firmes nesse processo”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Os ônibus foram entregues simbolicamente na porta da Prefeitura na manhã desta quarta-feira, 10 de maio, com a participação de servidores municipais e dos vereadores Caio Valace, Pastor Alcides, Rodrigo Braga, Ivan Luiz, Roney do Aproximar e Heloísa Frois. Dois veículos foram adquiridos com verba parlamentar dos ex-deputados estaduais Laura Serrano e Guilherme Cunha, por intermédio de Heloísa Frois, e o outro com emenda do ex-deputado estadual João Leite, viabilizada por Pastor Alcides.

Prefeito Duílio de Castro, vereadores e servidores municipais durante a entrega dos veículos - Foto: Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

“Agradeço aos deputados que destinaram verbas de seus mandatos para nossa cidade e, principalmente, aos vereadores que intermediaram esta importante conquista. Este trabalho ajuda muito nossa cidade. São aquisições com recursos extras que não estavam previstas no orçamento. Assim, podemos destinar mais investimentos para obras e outras realizações”, declarou Duílio de Castro.

Com veículos novos, fica a certeza de que os alunos da Rede Municipal de Ensino são transportados com conforto, segurança e chegam tranquilos às escolas para um ciclo perfeito de aprendizagem.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom