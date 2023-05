Maio Amarelo: Seltrans realiza ação de conscientização de motoristas nas ruas da cidade

"Não use cinto. Estou te esperando!" A mensagem mórbida foi passada pela Transmorte, a personagem da Secretaria Adjunta de Trânsito e Transporte (Seltrans) que desorienta motoristas desde o início do mês em algumas vias de Sete Lagoas. Na tarde desta terça-feira, 9 de maio, a ação se deu na Praça Tiradentes. No pouco tempo em que a reportagem esteve no local, não foi difícil ver motoristas sem o cinto de segurança.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Ao ser questionado sobre o motivo de não estar usando o cinto, um dos motoristas contestou. "Ah, incomoda. No calor é complicado. Machuca o ombro", disse. Outro motorista lamentou esse tipo de situação. "Acho que é mais por preguiça mesmo, mas em Sete Lagoas o pior é a (falta de) seta", acrescentou. A personagem chamou a atenção dos motoristas que transitavam pelo local, com alguns deles tirando fotos para publicar nas redes sociais.

Além da abordagem da Transmorte, cadeiras de roda foram colocadas em uma vaga de estacionamento, lembrando aos motoristas da importância de se respeitar os espaços para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. "Essa ação educativa promove o Anteprojeto de Lei 189/2019, que institui uma campanha de conscientização junto aos condutores, para que respeitem essas vagas de estacionamento especial. São vagas em portas de farmácias, supermercados, hospitais, etc. Por favor, respeitem essas vagas", pede a responsável pelo Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans, Daniela Maia. Já a personagem Transmorte, segundo Daniela, foi criada com o cunho de chocar. "Ela sempre vem com uma placa induzindo ao erro no trânsito que possa trazer, consequentemente, a morte", completa.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Ao longo do mês, o Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans seguirá com ações em outros espaços da cidade, incluindo o Programa Auto Escola +, palestras em escolas e empresas, exposição de veículos sinistrados, o Programa Multa Legal nas escolas e blitz educativa. As ações contam com o apoio da Guarda Municipal de Sete Lagoas. Conforme menciona o tema da campanha Maio Amarelo deste ano, "no trânsito, escolha a vida".

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom