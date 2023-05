Despedimos-nos de Madre Maria Teresinha do Menino Jesus, fundadora do Carmelo de Sete Lagoas

Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento de Madre Maria Teresinha do Menino Jesus, fundadora do Carmelo de Sete Lagoas. A religiosa, conhecida por sua dedicação à vida religiosa e à obra de Deus, partiu para a morada eterna nesta quarta-feira, deixando um legado de amor e inspiração. Ainda não divulgada a causa do falecimento, o velório será realizado no próprio Carmelo a partir das 18h do dia 10/05, seguido por cerimônias de exéquias e missas em sua memória. Neste momento de pesar, unimo-nos em oração, reconhecendo que Madre Maria Teresinha agora repousa nos braços de Deus.

Madre Maria Teresinha do Menino Jesus - Foto: Reprodução

Com pesar comunicamos o falecimento de Madre Maria Teresinha do Menino Jesus, fundadora do Carmelo de Sete Lagoas, que dedicou sua vida à obra de Deus e à oração. A religiosa partiu para a morada eterna nesta quarta-feira, dia 10 de maio.

Ainda não foi divulgada a causa do óbito, mas informamos que o velório será realizado a partir das 18h do dia 10/05 no Carmelo. Haverá cerimônias de exéquias, sendo uma realizada no dia 10/05 às 19h30min e outra no dia 11/05, com missas às 7h e às 10h. Logo após, ocorrerá o sepultamento no próprio Carmelo.

Madre Maria Terezinha do Menino Jesus deixou um importante legado de amor e dedicação à vida religiosa, tendo inspirado muitas vocações na fé e fundado o Carmelo de Sete Lagoas. Unidos em oração, temos a certeza de que ela agora descansa nos braços de Deus e que um dia nos reencontraremos em Cristo.

Imagem: Divulgação

Da redação com Oia Noticias