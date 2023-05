Seguidores do SeteLagoas.com.br respondem sobre compra de presentes para o Dia das Mães

Em pesquisa realizada no Instagram do SeteLagoas.com.br entre os dias 09 e 10 de maio, a maioria dos participantes (52,6%) afirmou que não vai presentear suas mães no próximo domingo (14/05) devido ao baixo orçamento disponível. Uma segunda parcela (38,6%) afirmou que vai ficar na faixa dos presentes de até R$ 100.

Foto: Suomi / Pixabay

O Dia das Mães é uma data muito comemorada na qual as pessoas expressam seu amor e gratidão por suas mães e pela figura materna em suas vidas (você pode conferir como surgiu essa data clicando aqui).

Além disso, também é uma data de grande expectativa de aumento das vendas do comércio em setores como vestuário, calçados, eletroeletrônicos, restaurantes e presentes em geral. Mas como será que estão as pretensões de gasto com presentes esse ano? Para ter uma ideia, o SeteLagoas.com.br fez a seguinte pergunta em seu Instagram entre os dias 09 e 10 de maio:

Você pretende comprar presente para o Dia das Mães?

Resultados:

52,6% - 60 votos: Esse ano não vai dar... a grana está curta

38,6% - 44 votos: Sim, com preço até R$ 100

5,3% - 6 votos: Acima de R$ 200

3,5% - 4 votos: Até R$ 200

O que pode ser interpretado desse pequena amostragem é que a economia que ainda não cresce a passos largos, associada a uma alta inflação nos preços de diferentes produtos que vem ocorrendo desde o início da pandemia talvez estejam "freando" as intenções de compra nessa data. A maioria das pessoas afirmou que não vai gastar com presentes, e a segunda maior parte disse que vai se atentar ao limite de R$ 100.

Nas respostas livres, alguns participantes ainda complementaram: "vou escolher o presente mais em conta", "só um almoço", "queria dar a ela um belo vestido e passar o dia juntos".

Da Redação, Vinícius Oliveira.