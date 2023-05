Prefeitura ilumina campos de futebol da cidade com modernas lâmpadas de LED

E fez-se a luz. Desde o início do ano, a Prefeitura de Sete Lagoas vem colocando em prática um programa de iluminação dos campos públicos do município. Locais que antes não eram iluminados ou que tinham iluminação precária estão, aos poucos, recebendo a moderna iluminação com lâmpadas de LED, com maior potência e mais economia. Na última semana, foi a vez do campo do bairro Jardim Primavera receber as melhorias.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Aqui no campo do Jardim Primavera instalamos 48 refletores de 240 watts cada. A ideia é levar esse projeto para todos os campos da cidade. Com esses benefícios, os esportistas vão poder jogar à noite. Alguns dos campos possuem escolinhas de futebol em horário noturno, dando mais opções de lazer para as crianças também", explica o responsável técnico pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras, Lucas Samuel Santana de Jesus.

Na noite desta terça-feira, acompanhamos o jogo entre União PT e Grêmio, pelo Campeonato do Verde Vale. São 12 equipes disputando a competição. "Eu jogava aqui dez anos atrás. Na época nem havia iluminação, o jogo era durante o dia. Mal tinha gramado. Hoje a realidade é outra. As lâmpadas de LED iluminam melhor o campo e deixam o jogo mais fácil. Parabenizo a associação dos moradores do bairro, que correram atrás, e a Prefeitura também pelo trabalho não só nesse campo, mas em outros também, como foi feito no Campo do Montreal", disse satisfeito o engenheiro elétrico Paulo Sérgio Moreira Oliveira, jogador do União PT.

Já receberam a nova iluminação de LED os campos do Lagoa Grande II, Bariri, Veiga, Jardim Primavera e Verde Vale. Mais seis bairros estão incluídos na programação, mas a expectativa é que todos os campos de futebol da cidade recebam o benefício. Muito mais que trazer luz, a iniciativa muda para melhor a vida dos moradores no entorno dos campos, que ganham também mais segurança, a ampliação do tempo de uso do espaço público, a revelação de talentos do esporte e até a melhoria econômica para os comércios locais.

Com Prefeitura de Sete Lagoas