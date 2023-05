Polo UAB abre 2ª chance de matrícula no curso de Especialização em Alfabetização e Multiletramentos

A oportunidade é para quem perdeu o prazo da 1ª chamada.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), coordenado pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas (Fumep), mantém aberto até a próxima segunda-feira, 15 de maio, o período de pré-matrícula para os candidatos classificados no curso gratuito de Especialização em Alfabetização de Multiletramentos da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). A oportunidade é para quem perdeu o prazo da 1ª chamada.

O procedimento será formalizado de maneira online quando o interessado deve enviar documentos por meio do link https://forms.gle/GZefqwwSSz1ekPvF6. Quem não preencher este formulário será considerado desistente. Os seguintes documentos devem ser reunidos em um único arquivo PDF: requerimento próprio fornecido pela Unimontes, documento de identidade, Título de Eleitor, Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso. O requerimento está disponível neste endereço https://www.ead.unimontes.br/index.php/artigos/noticias/matricula-para-os-cursos-de-especializacao-da-unimontes-edital-n-022022-2a-oportunidade

O polo UAB de Sete Lagoas tem convênio com as universidades federais de Juiz de Fora (UFJF), São João del Rey (UFSJ), Ouro Preto (UFOP), Lavras (UFLA), UFMG e agora oficializa sua primeira parceria com a Unimontes. Este curso é para professores da Educação Básica (prioritárias – categoria I) e profissionais da Educação Básica ou Ensino Superior das funções administrativas (remanescentes – categoria II).

O edital com as informações gerais está disponível no endereço eletrônico https://www.ead.unimontes.br. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Acadêmica UAB/Unimontes pelo e-mail: matricula@ead.unimontes.br.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom