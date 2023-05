Previsão do tempo: Sete Lagoas terá chances de chuva e temperaturas moderadas hoje

Sete Lagoas, deve ter um dia chuvoso hoje, segundo dados do Tempo Agora. A previsão do tempo prevê temperaturas entre 16°C e 26°C, com 32% de chance de chuva durante toda a sexta-feira.

Foto: Reprodução/Internet

O dia em Sete Lagoas começará com temperatura de 16°C durante a madrugada, caindo gradativamente para 19°C durante a manha. À tarde, a temperatura deve chegar a 22°C, e o dia terminará com temperatura máxima de 26°C.

Em relação à precipitação, Sete Lagoas tem 32% de chance de chuva ao longo do dia. Espera-se que os níveis de umidade relativa variem entre 49% e 98%. Quanto ao vento, a cidade experimentará velocidade média de 11 km/h, com maior intensidade ocorrendo pela manhã com 17 km/h.

Os moradores de Sete Lagoas devem se preparar para um dia chuvoso e com temperaturas amenas. É aconselhável levar um guarda-chuva e vestir-se adequadamente para as condições meteorológicas.

Da redação com Tempo Agora.