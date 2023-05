Feira de Artesanato Especial Dia das Mães vai até esta sexta-feira no Terminal Urbano

A boa música marcou a inauguração da Feira de Artesanato, edição especial de Dia das Mães, nesta quinta-feira, 10 de maio, no Terminal Urbano de Sete Lagoas. Até esta sexta-feira, 12 de maio, de 8h30 às 18h30, dezenas de artesãos e artesãs expoem peças feitas em tecido, materiais reciclados, crochê, bordado, MDF, doces, entre outros materiais com produtos para todos os gostos de mãe e todos os bolsos de filho.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O evento, mais uma vez, conta com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. "A Prefeitura tem apoiado as feiras e artesãos da cidade. Devido às obras de restauro do Casarão, trouxemos a feira para o Terminal Urbano e foi um sucesso. Já se passaram duas edições, sempre com bastante fluxo de pessoas. Quem não tinha conhecimento da feira no Casarão, passou a conhecer aqui no Terminal", conta Carla Godoy, servidora da Secretaria Adjunta de Cultura e responsável pela Feira de Artesanato.

Para as artesãs, a mudança de local da feira foi uma decisão acertada. "Já é a terceira vez que fazemos essa feira. Foram duas edições de Natal e essa de Dia das Mães. As expectativas são muito boas. No Casarão já era bom, mas aqui é ainda melhor. O dia todo está passando gente. O pessoal ficou mais satisfeito aqui", conta a artesã Maria Aparecida de Souza, uma das organizadoras da feira. Dona Normândia da Silva Alves, moradora do bairro Padre Teodoro, saiu da feira feliz com as compras. "Eu comprei dois panos de prato para dar de presente para minha filha e minha neta. Vou dar para elas, que são mães, mas também tenho certeza que vou ganhar", acredita.

De acordo com o secretário adjunto de Educação, Renato Gomes, é um compromisso da Secretaria incentivar o empreendedorismo. "A Feira de Artesanato conta com esse apoio. Oferecemos toda a estrutura necessária e a divulgação para que realmente os artesãos e artesãs tenham a oportunidade de vender seus produtos", afirma. Renato Gomes reforça o convite. "Você que passa pelo Terminal Urbano, aproveite para comprar um presente e você, que não passa, venha conhecer a feira de artesanato e presenteie sua mãe ou a mãe de quem você gosta".

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom