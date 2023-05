O programa "Passando a Limpo" de hoje recebeu Daniela Maia, Diretora do Departamento de Educação no Trânsito e Observadora Certificada da ONSV (Organização Nacional de Segurança Viária), que apresentou o objetivo de uma campanha para reduzir o número de mortes e acidentes de trânsito, além de discutir as ações educativas iniciadas no mês de maio no município.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Durante uma entrevista, Daniela destacou o papel dos personagens utilizados nas ações educativas, ressaltando sua importância na conscientização e promoção de comportamentos seguros no trânsito.

Um desses personagens é o "Transmorte", criado em 2020, que tem como objetivo chamar a atenção para os perigos do trânsito. Daniela explicou que ela mesma se veste como o personagem, representando a figura da morte. O Transmorte busca alertar as pessoas sobre as graves consequências que podem resultar de comportamentos imprudentes no trânsito.

Outro personagem mencionado foi o "Maior Amarelo", criado em 2018, com o propósito de promover o programa "Multa Legal". Esse programa é executado em parceria com a Guarda Civil Municipal e é dirigido às escolas do primeiro ao quinto ano. Daniela descreveu como o programa funciona, levando uma peça teatral para as escolas, na qual o personagem Maior Amarelo desempenha um papel de destaque. O Maior Amarelo, um personagem amarelo e alegre, demonstra boas condutas e regras de sinalização no trânsito, ensinando às crianças sobre a importância de seguir as normas e evitar infrações. Ao final do teatro, as crianças recebem um bloquinho de multas fictícias e são convidadas a se tornarem "agentes de trânsito", aplicando multas fictícias para familiares e conhecidos que cometam erros no trânsito.

Daniela afirmou que esse programa já foi levado a mais de quinze escolas no município e será replicado novamente este ano. As infrações alcançadas no bloquinho de multas são escolhidas de forma a serem facilmente compreendidas pelas crianças, com o intuito de tornar o aprendizado mais efetivo.

Ela também abordou não apenas as ações educativas e os personagens envolvidos na educação sobre segurança no trânsito, mas também enfatizou a importância de seguir medidas de segurança para prevenir acidentes, destacando diversas formas de garantir a segurança no trânsito, como o uso do cinto de segurança . Daniela enfatizou que todos os ocupantes de um veículo devem estar devidamente protegidos. Ela também alerta sobre a segurança do uso de telefones celulares enquanto dirige, pois essa distração pode levar a acidentes graves. Atenção no trânsito foi destacada como essencial tanto para motoristas, que devem estar atentos às sinalizações e às condições da via, quanto para pedestres e ciclistas.

Assista à entrevista completa na íntegra.

Da redação, Djhessica Monteiro.