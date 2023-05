Prefeito Duílio de Castro participa de solenidade de entrega de nova viatura do Corpo de Bombeiros

O prefeito Duílio de Castro participou, na manhã desta sexta-feira, 12, da solenidade onde a 5ª Cia de Corpo de Bombeiros recebeu uma moderna viatura de salvamento e combate a incêndios florestais. O veículo vai atender em situações de emergência de Sete Lagoas e outros 21 municípios que integram a regional.

O veículo tem uma configuração híbrida, no formato conhecido como ASL (Auto Salvamento Leve), e também funciona no ASF (Auto Salvamento Florestal). Em ocorrências de queimadas, é possível retirar a capota e utilizar uma bomba de 400 litros para combater os incêndios florestais. “É um veículo que agrega tecnologia, potência e velocidade. Com isso, conseguiremos chegar em locais de difícil acesso fazendo um trabalho mais eficiente e ágil”, esclarece o Major Ulisses Silva de Oliveira, comandante da 5ª Cia.

A viatura chega no período estratégico do ano, já que em momentos de estiagem há um aumento substancial no número de ocorrências de queimadas. “O Corpo de Bombeiros tem todo apoio de nossa administração por meio de vários convênios e essa ampliação de sua frota é muito bem-vinda. A área de atuação da corporação é enorme e este reforço garante a melhoria do serviço que já é de grande excelência”, comentou Duílio de Castro.

O veículo foi adquirido com recursos de emenda parlamentar do ex-deputado estadual João Leite. A indicação da 5ª Cia de Bombeiros foi feita pelo vereador Pastor Alcides Longo. Também participaram da solenidade a deputada estadual Marli Ribeiro e representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Ordem dos Advogados do Brasil, Câmara Municipal, 4º GAAAe, Guarda Municipal e Conselho Municipal de Defesa Social.

Com Prefeitura de Sete Lagoas