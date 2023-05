Sete Lagoas sedia novamente competição estadual de capoeira Vem Jogar Mais Eu

Mais uma vez Sete Lagoas será cenário da capoeira mineira. Trata-se da 2ª edição do "Campeonato de Capoeira Vem Jogar Mais Eu" - evento desportivo sem fins lucrativos, que conta com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. A 2ª edição do campeonato será realizado no dia 18 de junho, um domingo, no Ginásio Poliesportivo Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), de 8h às 18h.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O objetivo é propiciar o intercâmbio desportivo e cultural de seus participantes usando para isso uma competição sadia como é a capoeira. O Mestre Paulinho Godoy, integrante da comissão organizadora do evento, enfatiza. "A intenção é o aprendizado da técnica da capoeira nessa visão da atividade como luta, além de enfatizar os treinos intensificados", afirma.

As categorias de competição são:

• Categoria infanto-juvenil (idades completas até a data da inscrição).

a) VIOLA - 4 até 7 anos.

b) MÉDIO – 8 até 10 anos.

c) GUNGA meninas- 11 até 14 anos.

d) GUNGA meninos - 11 até 14 anos.

• Categoria adulto (acima de 15 anos) masculino:

a) VIOLA - 1ª até 3ª cordas.

b) MÉDIO - 4ª até 6ª cordas.

c) GUNGA - Graduado até instrutor.

• Categoria adulto (acima de 15 anos) feminina:

a) VIOLA - 1ª até 3ª cordas.

b) MÉDIO - 4ª até 6ª cordas.

c) GUNGA - Graduada até instrutora.

O corpo de jurados é formado por Mestres(as), Contramestres(as) e professores(as) de grupos de capoeira de várias cidades de Minas Gerais, como Curvelo, Pedro Leopoldo, Inimutaba, Diamantina, Belo Horizonte, Divinópolis, Nova Serrana, entre outras cidades. A comissão organizadora é formada por Mestre Paulinho Godoy (Grupo CIA da Capoeira), Contramestre Kong (Grupo Camangula), Mestrando Chu (Grupo Oficina da Capoeira), Mestrando Gato Preto (Grupo Oficina da Capoeira) e Professor Vareta (Grupo Associação Cultural Companhia Pernas pro Ar). A produção executiva é de Coruja (Grupo Companhia Pernas pro Ar).

Prova do sucesso do evento é que as inscrições foram encerradas bem antes do prazo final, com 110 inscritos, garantindo a lotação máxima da competição. Mais informações: whatsapp (31) 99698-26269

Com Prefeitura de Sete Lagoas