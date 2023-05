Educação Municipal promove 1ª Gincana Interescolar de Combate ao mosquito Aedes aegypti

Combater o mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya não tem idade. E quanto mais cedo nossas crianças e adolescentes aprenderem, melhor será o combate ao Aedes aegypti. Com esse foco, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - realiza a 1ª Gincana Interescolar de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, de 17 de maio a 14 de julho, envolvendo todas as escolas municipais.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A abertura do evento será no dia 17 de maio, às 8h, no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha). De acordo com a secretária da pasta, Roselene Teixeira, o objetivo da ação é promover junto à comunidade escolar informações sobre a importância de prevenir e combater as arboviroses no dia a dia. "Queremos promover a interação da população nas ações de controle do Aedes aegypti por meio de atividades educacionais, culturais e sociais", afirma.

A gincana vai intergrar as secretarias municipais e outros órgãos para fortalecer junto às escolas o desenvolvimento do projeto de combate às arboviroses. "Queremos incentivar atitudes interativas que possibilitem a mudança de comportamentos diante do enfrentamento dessas doenças, despertando em todas as escolas participantes o espírito de companheirismo, trabalho coletivo e consciência em se tornarem colaboradoras nas atividades de controle das arboviroses em nosso município", completa a diretora de Equipe Pedagógica da Educação, Márcia Veiga.

As equipes serão organizadas em duas modalidades: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Entre as tarefas a serem realizadas pelas equipes escolares, estão a participação em eventos temáticos, arrecadação e coleta de materiais inservíveis, realização de atividades educativas em sala de aula (palestras, apresentações artísticas, feiras, exposições, etc), criação de "gritos de paz" referentes ao tema, produção de uma paródia sobre o assunto, criação de uma fantasia do mosquito Aedes aegypti, realização de uma blitz educativa no perímetro da escola, entre outras. Fazem parte das premiações troféus, certificados, medalhas, passeios gratuitos, sessão de cinema, entre outros.

Poderão se inscrever as unidades de ensino da rede municipal de Sete Lagoas e as conveniadas. As inscrições deverão ser realizadas no período de 11 a 16 de maio de 2023, via formulário eletrônico, por meio do link: https://forms.gle/25fPYEAg9iGUFkU19. Mais informações: pedagogicosl@adm.edu.setelagoas.mg.gov.br ou telefones 3779-3546 e 3779-3516. O edital da gincana pode ser conferido site oficial da Prefeitura (www.setelagoas.mg.gov.br).

