5º Fórum Estadual da Mulher Empreendedora em Sete Lagoas

Evento contará com palestras, talk shows, cases de sucesso, atividades técnicas e feiras de negócios

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas - Federaminas, por meio da Federaminas Mulher, realizará em Sete Lagoas/MG, no dia 26 de maio, a 5ª edição do Fórum Estadual da Mulher Empreendedora - FEME, em parceria com as Helenas - Núcleo da Mulher Empreendedora de Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/Hipertexto Comunicação Empresarial

Um dos destaques do evento será a palestra da fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes, que falará sobre a “Atitude Empreendedora na Vida e nos Negócios”. A empresária é também conselheira do Instituto Avon, da Seguros Unimed, da Plan International Brasil e do Programa Winning Women, além de ser colunista das revistas Exame, Marie Claire e Valor Econômico.

“O empreendedorismo feminino é importantíssimo para a economia, pois ajuda as mulheres a se desenvolverem e conseguirem gerar renda. Para nós, gerar renda e inclusão produtiva são fatores essenciais. Seja por meio do empreendedorismo ou da empregabilidade, é fundamental para as mulheres terem liberdade financeira e fazer suas próprias escolhas”, ressalta Ana Fontes.

Para Izabel Mendes, presidente da Federaminas Mulher, o FEME permite o conhecimento da cultura e as bases de desenvolvimento de cada município mineiro. “A cada ano, as participantes têm a oportunidade de estreitar o relacionamento com empresárias de outras cidades mineiras e até de outros estados, ampliando o networking e obtendo novos aprendizados", destaca.

Já Valéria Reis, presidente do grupo Helenas, ressalta que Sete Lagoas possui, atualmente, três grandes grupos estruturados na área do empreendedorismo feminino, sendo que 250 empresas da cidade, conduzidas por mulheres, estão em redes colaborativas. “Só no grupo Helenas, são 127 associadas inseridas em 25 categorias de negócio. Sete Lagoas se destaca pelo elevado potencial de consumo e, com o crescimento do empreendedorismo feminino, o leque de negócios do município pode se expandir ainda mais”, afirma.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a cidade figurou entre os 10 municípios mineiros que mais contrataram em fevereiro de 2023, com 2.870 vagas preenchidas. O município ficou em 15º lugar entre as cidades mineiras com maior saldo positivo, com 345 vagas líquidas. E, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023, foram formalizadas 178 novas inscrições de CNPJs na cidade. Já o Sebrae local registrou 152 novos microempreendedores individuais no município.

ESG - sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa

Outro momento importante do FEME será o talk show “Negócios que Geram Impacto”, voltado para ESG, com três convidadas:

Adrianne Branco Penna, diretora do Serviço de Promoção ao Menor e à Família - SERPRAF Sete Lagoas, falará sobre o tema “Transformando Vidas” ;

; Ione Barbosa dos Santos Faria, diretora da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis - ACMR, irá discorrer sobre “Seu Lixo, Nossa Matéria Prima” ;

; Cissa Caroline Ferreira Souza, secretária de governo da Prefeitura Municipal de Nova Lima, falará sobre “Elas no Comando”.

Com Hipertexto Comunicação Empresarial