Fim de semana será de tempo agradável e sem chuva em Sete Lagoas

O sábado e domingo, 13 e 14 de maio respectivamente, serão de temperaturas amenas na cidade de Sete Lagoas. A máxima não ultrapassa 26ºC nos dois dias, e a mínima fica nos 13ºC. Algumas nuvens podem até aparecer no céu, mas a probabilidade de chuvas é nula.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

No sábado a manhã chegou com mínimas de 14ºC, dando um ar frio ao amanhecer. Ao longo do dia a temperatura sobe gradativamente até atingir 25ºC por volta das 16h. As nuvens que se acumularem até a tarde tendem a desaparecer com o cair da noite.

Domingo novamente terá uma manhã um pouco fria com mínima de 13ºC, mas essa sensação irá diminuindo até a tarde, ao passo que a temperatura sobe. Os termômetros não passam de 26ºC e a nebulosidade será menor que a de sábado.

Da Redação com Climatempo